Horoscoop: de Stier gaat een ontspannen week tegemoet

Het nieuwe jaar begint voor de Vissen met vernieuwing. Voor de Waterman begint de week rustig. Heerlijk ontspannend, eindelijk al die dingen doen waar je anders niet aan toekomt. Het zal voor de Tweelingen niet meevallen om zich te houden aan alle goede voornemens.



Van 2 januari 2017 tot en met 8 januari.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Vorige week zag er rooskleurig uit voor de Steenbok, en dat geldt ook voor deze week. Het nieuwe jaar begint goed, al is het maar omdat anderen graag willen helpen. Niet omdat zij je incompetent vinden – integendeel. Het kan zomaar zijn dat zij graag mee willen liften op je potentiële successen.

Waterman

20-1 t/m 18-2

De week begint rustig voor de Waterman. Lekker ontspannen, eindelijk al die dingen doen waar je anders niet aan toekomt. Wil ‘lui’ zijn anders nog weleens zorgen voor een schuldgevoel, nu is het alsof het mag, lekker tijd verdoen. In het weekend gaat de knop weer om en worden de mouwen opgestroopt om hard aan de slag te gaan.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Het nieuwe jaar begint voor de Vissen echt met vernieuwing. Op verschillende terreinen is sprake van ontwikkelingen, waardoor het zowel in de liefde als op het werk een opwindende tijd wordt. Laat het maar gebeuren en vertrouw op je intuïtie om op de juiste manier te reageren. Dan kan het voor veel goeds zorgen.

Ram

21-3 t/m 20-4

Mensen in je omgeving zullen dingen doen of zeggen die de Ram niet zinnen. Zit je daar normaliter bovenop, deze week niet. Je ziet namelijk niet alleen je eigen kant van de zaak, maar ook die van anderen. Daardoor komt het tot gesprekken die je verder helpen en nieuwe inzichten geven. Alles bij elkaar wordt het een mooie week.

Stier

21-4 t/m 20-5

Nog vrij? Dan ga je een rustige week tegemoet. En werkende Stieren weten het waarschijnlijk wel zo te regelen dat het werk ergens ook als vakantie aanvoelt. Een ontspannen week dus. De Stier verstaat als geen ander de kunst om van het grote én het kleine te genieten.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Het zal de Tweelingen niet meevallen om zich te houden aan alle goede voornemens. Het komt aan op doorzetten en discipline. Dat voelt als een strijd, want hoe goed de ideeën ook zijn, in de praktijk valt het vaak niet mee om zaken blijvend te veranderen. Lukt het toch, dan is dat wel echt winst voor de gezondheid.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

De Kreeft kan erachter komen of eerder gemaakte keuzes nog steeds goed voelen. Trek niet te snel conclusies, maar praat met dierbaren en luister goed naar hen. Hun mening legt ook gewicht in de schaal. Pas als alles zorgvuldig op een rijtje is gezet, wordt duidelijk hoe de toekomst eruit zou moeten zien.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Er zullen Leeuwen zijn die ontevreden zijn, maar niet weten hoe ze de situatie kunnen veranderen. Ga in dat geval niet bij de pakken neerzitten. Soms is het nodig om tegen grenzen aan te lopen, voordat er weer sprongen vooruit gemaakt kunnen worden. Neem de tijd om erachter te komen wat je niet zint.

Maagd

23-8 t/m 22-9

De mogelijkheid bestaat dat de Maagd met stagnatie te maken heeft. Je denkt niet zo snel als anders en bent ook wat minder doortastend, dus dat helpt ook niet. Toch is stilstand in deze tijd juist belangrijk, want het geeft de kans om zaken terug te draaien. Of om de veranderingen van de afgelopen tijd beter in je leven in te passen.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

De Weegschaal vindt het meestal moeilijk om te kiezen en houdt graag alle opties open. Deze week zullen er echter situaties zijn waarin het niet mogelijk is om de kool én de geit te sparen. Maak dus een keuze, zelfs al is het geen goede. Anders doen anderen het wel voor je, en dat is nóg minder aantrekkelijk.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

De Schorpioen trekt werk en geld aan, en dat is goed nieuws. Je vindt het namelijk ontzettend fijn om veel te doen te hebben, helemaal wanneer de inspanningen goed beloond worden. Misschien is het een idee om een financieel plan te maken voor de komende tijd. Hoeveel wordt er opzijgezet, hoeveel kan er worden uitgegeven?

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Boogschutters doen er goed aan om hun partner deze week voldoende ruimte te geven. Je kunt in deze periode – al bedoel je het goed – nogal beslag op anderen leggen. En in het bijzonder op je partner. En dat voor iemand die zelf zo van vrijheid houdt! Gun anderen die dus ook. Dan wordt het een goede week.

Voorspellingen door astrologe Renée Maas.

De beste Lekker in je Vel-berichten gratis ontvangen op WhatsApp? Meld je nu aan!

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Spiritueel vlogger Manon: word de betere versie van jezelf – op een prettige manier.