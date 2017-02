Horoscoop: De Waterman moet een goede balans vinden tussen werk en ontspanning

Het is voor de Boogschutter deze week verstandig om het gezelschap van gelijkgestemden op te zoeken, want support en stimulans van anderen is precies wat u op dit moment nodig hebt. De Vissen moet op tijd even rust nemen en voor de Waterman is het belangrijk om komende week een goede balans tussen werk en ontspanning te vinden.

Van 27 februari tot en met 5 maart 2017

Vissen

19-2 t/m 20-3

Dit is een periode waarin Vissen nieuwe mensen ontmoet met wie zij op dezelfde golflengte zit. Dat is niet alleen prettig, het stimuleert ook om tot actie over te gaan. U zou zelfs dingen kunnen gaan doen die helemaal nieuw zijn. Het enige probleem is misschien dat het allemaal nogal snel gaat. Geeft niets, gewoon op tijd even rust nemen.

Ram

21-3 t/m 20-4

Het is een mooie tijd voor Rammen, zij zijn creatief en ondernemend en krijgen volop steun uit hun omgeving. Het is niet nodig om te piekeren over geld. Zolang u zich laat leiden door goede ideeën en geen gekke bokkensprongen maakt, dienen oplossingen voor de financiën zich vanzelf aan. Of er komt een ander, beter plan.

Stier

21-4 t/m 20-5

De afgelopen weken was er sprake van miscommunicatie of er speelden zelfs lastige misverstanden, maar daarvan is deze week geen sprake meer. De Stier heeft een prettig contact met de mensen om zich heen en alles voelt luchtiger en vrolijker dan eerder het geval was. Geniet hiervan en haal liever geen oude koeien uit de sloot.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Het liefst werkt de Tweelingen met haar hoofd, maar deze week zou weleens een beroep kunnen worden gedaan op haar handen. Het gaat om een flinke fysieke inspanning waar u weinig zin in hebt. Maar de beloning na afloop maakt het zeker de moeite waard. U zult zich tevreden voelen over de klus die geklaard is, en u bent fitter dan eerst.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Hoewel de Kreeft ook deze week met lastige mensen te maken kan hebben, heeft zij daar zelf geen last van. U trekt het zich allemaal wat minder aan en weet de bal vaak handig terug te kaatsen. Daardoor houden vervelende mensen zich koest, en voor hen komen leukere contacten in de plaats. Zo wordt het toch een prettige week.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Er ligt deze werk het nodige werk te wachten, maar om de een of andere reden kan de Leeuw zich er moeilijk toe zetten om eraan te beginnen. Eigenlijk is het alleen een kwestie van beginnen. Gewoon aan de slag gaan, dan krijgt u er plezier in en bent niet meer te stoppen. Probeer afleiding te voorkomen om die flow vast te houden.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Er zal een moment komen waarop alles onder controle is en de Maagd het gevoel heeft dat er weer vooruitgang in zit. Dat is voorlopig nog even niet het geval. Nu is het dus zaak om rustig te blijven en u niet al te druk te maken over alles wat anders verloopt dan de bedoeling was. Zeker als het gaat om dingen waar u toch geen invloed op hebt.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Er zijn van die dagen dat de Weegschaal het liefst thuis zou blijven en de rest van de wereld wil buitensluiten. Maar dat zorgt dan weer voor een soort ongedurigheid, waardoor het toch niet echt lukt om rust te vinden. Kortom: u zit deze week niet helemaal lekker in uw vel. De beste remedie is om actief te blijven, dat geeft meer bevrediging dan zitten niksen.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Er zijn mensen die de Schorpioen te snel af zijn deze week. Ze kapen een leuke aanbieding voor uw neus weg en geven al antwoord voordat iemand anders zijn mond kan opendoen. Dat is even slikken, maar ook een uitdaging. Concurrentie zet je op scherp en zorgt dat je meer uit jezelf haalt. Soms is een beetje competitie zo slecht nog niet.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Sommige mensen zijn enthousiast over de ideeën en verhalen van de Boogschutter, anderen reageren lauw, of helemaal niet. Laat u door deze laatste groep vooral niet uit het veld slaan. Het is deze week verstandig om het gezelschap van gelijkgestemden op te zoeken, want support en stimulans van anderen is precies wat u op dit moment nodig hebt.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Het is een goed idee om eropuit te gaan deze week. Er zijn Steenbokken die liever thuis willen zitten of die alleen met hun werk bezig willen zijn. Maar een verandering van omgeving en ontmoetingen met andere mensen zijn juist nuttig. Ze helpen u ontspannen. Het is wel zo verstandig om de dagelijkse routine nu even te doorbreken.

Waterman

20-1 t/m 18-2

De Waterman heeft allerlei plezierige contacten deze week. Of het nu met de baas is of juist met ondergeschikten, u vindt de juiste toon en weet een sfeer van saamhorigheid te creëren. Zorg wel voor een goede balans tussen werk en ontspanning en vergeet vooral niet om wat extra aandacht te besteden aan sommige familieleden.

Voorspellingen door astrologe Renée Maas.