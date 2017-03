Horoscoop: de Schorpioen moet het wat rustiger aan doen

Het lukt de Ram deze week maar niet om met vrouwen tot goede afspraken te komen. Met mannen daarentegen wel. Ben je een alleenstaande Leeuw? Dan kan daar komende week misschien verandering in komen. Verder moet de Boogschutter niet bang zijn om op haar eigen intuïtie te vertrouwen.

Van 6 tot en met 12 maart 2017

Vissen

19-2 t/m 20-3

Aan het begin en einde van de week kan de Vissen wat humeurig zijn en mopperen op zaken die er eigenlijk niet echt toe doen. Doordeweeks ben je gelukkig beter gemutst. Er zijn zelfs dagen waarop je goede humeur niet stuk te krijgen is. Probeer dat gevoel zo lang mogelijk vast te houden en focus op de leuke dingen. Vervelende klusjes komen later wel.

Ram

21-3 t/m 20-4

Deze week verloopt het contact met vrouwen in de omgeving van de Ram nogal stroef. Hoe flexibel je je ook opstelt, het lukt maar niet om tot goede afspraken te komen. Met mannen lukt dat echter wel, waardoor je geneigd bent om vrouwen uit de weg te gaan. Maar wees geduldig en geef niet toe, dat zal uiteindelijk zijn vruchten afwerpen.

Stier

21-4 t/m 20-5

Er speelt deze week van alles tegelijk. Waar de gebeurtenissen elkaar in rap tempo opvolgen, weet de Stier wonder boven wonder het hoofd koel te houden. Je reageert snel en adequaat, houdt rekening met andermans gevoelens en zorgt ervoor dat alles in goede banen wordt geleid. Wát een energie: Je staat er zelf van te kijken.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Gaat er een deur dicht, dan gaat er ergens anders wel een raam open. En dat is goed nieuws in deze roerige tijden voor de Tweelingen. Baan kwijt? Er komt iets beters voor in de plaats. Gecancelde afspraak? Eindelijk tijd om de garage op te ruimen. Portemonnee verloren? Dit wordt ruimschoots goedgemaakt door een financiële meevaller. Kortom: per saldo gaat je erop vooruit.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Het was vorige week best een aangename week voor de Kreeft, deze week is het niet anders. Hoewel niet iedereen even constructief meewerkt en sommige mensen er een andere mening op nahouden, laat je daardoor niet uit het veld slaan. Integendeel: het levert af en toe een bijzonder interessante discussie op.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Als het op de liefde aankomt, valt er deze week weinig te klagen. Leeuwen met een partner genieten van het samenzijn. Ben je alleenstaand, dan zou daar binnenkort weleens verandering in kunnen komen. Aan charme en aantrekkingskracht geen gebrek: het lijkt wel alsof iedereen een praatje wil maken. Al is niet elke geïnteresseerde even geschikt, er kan zomaar een goede kandidaat tussen zitten.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Dit weekend kan de Maagd een leuke uitnodiging krijgen. Sla ’m niet meteen af omdat je hoofd er niet naar staat. Een verzetje kan nooit kwaad. Bovendien biedt een bijeenkomst de kans om nieuwe mensen te leren kennen. Daar heb je de rest van de week plezier van.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Is de Weegschaal van nature een sociaal dier, deze week is het zaak om ‘egoïstisch’ te zijn. Kom tot rust door je terug te trekken met een goed boek of die ene leuke serie die al een tijdje op de plank ligt. Dat doet wonderen voor je gemoed én zorgt ervoor dat je snel weer kunt klaarstaan voor anderen.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Schorpioenen vinden het deze week moeilijk om zich aan hun eigen plannen te houden. Er is genoeg te doen, maar als puntje bij paaltje komt lukt het niet om de inspanning te leveren die ervoor nodig is. Boos worden is geen goed idee, probeer liever te bedenken waar het vandaan komt. Misschien moet je het wat rustiger aan doen?

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Sommige Boogschutters kunnen slecht overweg met hun baas. Dat is vervelend, maar niet onoverkomelijk. Ga niet in discussie en probeer om om de mensen heen te werken die het voor het zeggen hebben. Wees niet bang om op uw eigen intuïtie te vertrouwen. Dat is het beste voor iedereen.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

De Steenbok heeft het gevoel er niet bij te horen en geeft zichzelf daarvan de schuld. Nergens voor nodig. Anderen zouden toch ook meer hun best kunnen doen om je er meer bij te betrekken? Wat er ook gebeurt, blijft dicht bij je gevoel en doe geen dingen die niet bij je passen.

Waterman

20-1 t/m 18-2

De Waterman is deze week eigenlijk alleen te porren voor leuke dingen. En dat frustreert, want er is toch een aantal klusjes dat gedaan moet worden. Probeer jezelf te motiveren, in het weekend kan de knop weer om en kun je lekker ontspannen.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas