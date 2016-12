Horoscoop: de komende weken heeft de Vissen veel energie

Het lukt de Ram deze week beter om zich te ontspannen. Het beste wat de Kreeft in deze tijd kan doen, is doen waar ze goed in is. De Stier kan goed opschieten met haar familieleden. Heel fijn, met het kerstdiner in vooruitzicht!



Van 26 december 2016 tot en met 1 januari 2017.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Hoewel veel mensen rond deze tijd graag vrij willen zijn, doet de Steenbok er juist goed aan om te blijven werken. Deze periode kan de basis worden gelegd voor nieuwe successen en nieuwe vooruitgang. Wie thuisblijft of met vakantie gaat, heeft ongetwijfeld een fijne tijd, maar laat wel interessante kansen aan zich voorbijgaan.

Waterman

20-1 t/m 18-2

De Waterman kan een nieuwe liefde ontmoeten. Heb je een partner, dan zou je de relatie nieuw leven kunnen inblazen. Het is voor de Waterman een gunstige tijd om zich met iemand te verbinden en om te genieten van de intimiteit die je met één speciaal persoon hebt. Het maakt eigenlijk niet uit of je diegene al jaren kent of nog maar net.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Deze week, en de weken die volgen, heeft de Vissen veel energie. Zelfs als je vrij bent, maak je allerlei plannen voor de komende tijd en waarschijnlijk neem je ook nog wat werk mee naar huis. Stilzitten kun je in elk geval niet echt, maar dat hoeft ook niet. Er zijn genoeg leuke dingen waar je graag mee bezig bent.

Ram

21-3 t/m 20-4

Het lukt de Ram deze week beter om zich te ontspannen. Het gaat de laatste tijd op en af: de ene keer voel je je prima en optimistisch, de andere keer voel je je niet optimaal en verschijnen er beren op de weg. Daar komt verandering in. Over niet al te lange tijd ben je weer je oude, enthousiaste, energieke en actieve zelf.

Stier

21-4 t/m 20-5

De Stier kan goed opschieten met haar familieleden. Heel fijn, want tijdens de feestdagen zie je ze vaker dan gebruikelijk, en daar kun je dan ook echt van genieten. Je realiseert je hoe waardevol dit contact is en hoe fijn de gesprekken zijn die je met ze hebt. De band met de familie wordt in deze tijd eigenlijk nog meer verstevigd.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Hoe verder in de week, hoe beter je je gaat voelen. Sommige mensen hebben last van ‘eindejaarsblues’, maar de Tweelingen verheugt zich juist op de start van het nieuwe jaar. Een reden om plannen te maken en goede voornemens op papier te zetten. Leg jezelf niet te veel op, tenminste, als je die voornemens wilt waarmaken.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Het beste wat de Kreeft in deze tijd kan doen, is doen waar ze goed in is. Zodra je je allerlei dingen gaat opleggen waarvan je vindt dat je ze moet doen, maar waar je hart niet echt ligt, kun je er van tevoren al van uitgaan dat het niets wordt. Beter is om je hart te volgen en precies de dingen op te pakken waar je blij van wordt.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

De kans bestaat dat de Leeuw chagrijnig is. Is al dat mopperen echt nodig terwijl er eigenlijk niet zo veel aan de hand is? Mensen moeten het vooral niet wagen om er iets van te zeggen. De grote vraag is: waaróm zit je zo slecht in je vel? Het is mogelijk dat je over een teleurstelling heen moet stappen, en dat valt niet mee.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Let erop dat je geen onbesuisde acties onderneemt. Doe het een beetje rustig aan in het verkeer en laat je niet afleiden van werk waarbij concentratie nodig is. Als je dat doet, kan er weinig misgaan deze week. De Maagd heeft met een tijd van verandering te maken. Zorg ervoor dat je de controle hebt over de stappen die je neemt.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

De Weegschaal kan te maken hebben met iemand die tegen de haren in strijkt. Het kan een lastige buurman zijn, of een broer of zus die moeilijk doet. Hoe minder aandacht eraan wordt besteedt, hoe sneller het overwaait. En gelukkig zijn er in deze tijd genoeg dingen waar je plezier aan beleeft.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Het gaat goed met de Schorpioen, en de komende weken zal het alleen maar beter gaan. Dat komt doordat het niet alleen lekker loopt op het werk, maar er ook genoten wordt van vrije tijd. Bovendien gaat het met de financiën ook de goede kant op. Dat helpt om een goed humeur te krijgen en te houden.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Het ziet ernaar uit dat de Boogschutter dit keer geniet van de feestdagen, terwijl er anders vaak tegenop wordt gezien. Dit jaar is het een fijne tijd, zéker als het lukt om de aandacht over meerdere mensen te verdelen. Zorg ervoor dat de agenda niet te vol is en vergeet niet ook wat me-time in te plannen.

Voorspellingen door astrologe Renée Maas.

De beste Lekker in je Vel-berichten gratis ontvangen op WhatsApp? Meld je nu aan!

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Spiritueel vlogger Manon: ‘Omring jezelf met edelstenen voor positieve energie’