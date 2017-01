Horoscoop: de Steenbok kan wel een uitstapje gebruiken

Voor Vissen die graag iemand willen leren kennen, is dit een goede tijd. Je zou zomaar verliefd kunnen worden! Voor de Tweelingen wordt het een leuke, maar vooral actieve week. Heb je als Boogschutter langgekoesterde wensen? Misschien is het tijd om het niet bij dromen te laten, maar om stappen te ondernemen om die wensen te laten uitkomen.

Van 30 januari tot en met 5 februari 2017.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Er gebeuren spannende dingen in het leven van de Waterman, zeker wanneer eerder de nodige initiatieven zijn genomen. De huidige ontwikkelingen zijn prettig. Ook valt op hoe betrokken de mensen in de omgeving zijn. Misschien kijken ze zelfs met enige bewondering naar je acties.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Voor Vissen die graag iemand willen leren kennen, is dit een goede tijd. Er zou zelfs een wederzijdse verliefdheid in kunnen zitten. Het gaat trouwens niet alleen in de liefde goed, maar ook met andere contacten. Diverse mensen laten blijken dat ze het leuk vinden om samen op te trekken.

Ram

21-3 t/m 20-4

De Ram staat aan het begin van een periode die interessanter en spannender is dan een tijd het geval is geweest. Er gebeurt van alles de komende tijd. Dat geeft energie, alsof je het centrum bent van allerlei aansprekende activiteiten. Neem af en toe wel een paar momentjes om tot rust te komen.

Stier

21-4 t/m 20-5

Het komt er bij de Stier deze week op aan om zich niet te druk te maken over zaken die niet geheel en al naar wens verlopen. Dan duren sommige dingen maar wat langer, dan komt er maar iets tussendoor, er zijn grotere rampen. Met een flexibele opstelling en oog voor de dingen die wél goed gaan, kan het een leuke week worden.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Dit wordt een leuke en vooral actieve week. Wel is het mogelijk dat de Tweelingen in het contact met anderen met een misverstand te maken krijgen. Wees dus zo duidelijk mogelijk en breng iedereen tijdig van alles op de hoogte. Lukt dat én vergeet je niemand te informeren, dan word je op handen gedragen.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Mensen nemen deze week niet voetstoots alles aan wat de Kreeft zegt. Je zult van goeden huize moeten komen wil het lukken anderen te overtuigen. Probeer dat nu een beetje los te laten. Waarschijnlijk is het prettiger om zelf met leuke en ontspannende dingen bezig te zijn dan je met anderen te bemoeien.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

E komen bij de Leeuw nieuwe ideeën naar boven. Ze geven een beter inzicht in wat belangrijk is en dat wakkert nieuwe ambities aan. Die helpen om te focussen op wat moet worden gedaan en minder te blijven hangen in dingen die uiteindelijk bijzaak zijn. Het zorgt voor een opgewekte en positieve instelling.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Er komt van alle kanten nieuwe informatie aan, en nieuwe activiteiten die om aandacht van de Maagd vragen. Het wordt een hele kunst deze week om helder te krijgen wat hiermee moet gebeuren. Zenuwachtig worden is niet nodig. Sommige dingen kunnen blijven liggen. Bewaar sommige zaken tot het weekeinde.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Hoewel de Weegschaal er altijd naar zal streven om de harmonie te bewaren, hangt er frictie in de lucht. Misschien ben je zelf niet eens degene die ruziemaakt, maar zijn het anderen. Daartussenin zitten, is ook moeilijk. Houd het hoofd koel en probeer het allemaal niet te persoonlijk te nemen.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Thuis, of in klein verband, lukt het de Schorpioen om er een gezellige boel van te maken. Op het werk of in grotere kring is daarvan juist niets te merken deze week. Je bent daar juist streng en hard voor jezelf en anderen. Het is voor iedereen beter wanneer het lukt om een tikje eenduidiger te zijn.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Langgekoesterde wensen? Misschien is het tijd om het niet bij dromen te laten, maar om stappen te ondernemen om die wensen te laten uitkomen. De Boogschutter heeft in elk geval met een tijd te maken waarin het kan lukken om zaken te concretiseren en waarin initiatieven beloond kunnen worden.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Het is laagseizoen nu, een goed moment om er voordelig tussenuit te gaan. De Steenbok kan best een uitstapje gebruiken, zon en warmte zijn weldadig. Kijk wel eerst of bepaalde klussen moeten worden overgedragen, of dat je er gewoon even tussenuit kunt piepen. Daarna kun je de hele wereld weer aan.

Voorspellingen door astrologe Renée Maas.

