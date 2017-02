Horoscoop: de Stier moet kiezen voor wat écht belangrijk is

Voor de Vissen is het tijd om eens na te denken over wat ze graag zou willen en hoe dit met anderen te realiseren is. De Waterman is onlangs met een nieuwe studie is begonnen en gaat meer en meer geloven dat zij de juiste keuze heeft gemaakt. En de Maagd is sterker dan ze denkt en kan echt wel tegen een stootje.

Van 20 tot en met 26 februari 2017

Vissen

19-2 t/m 20-3

Er komt een fijne tijd aan voor de Vissen. Een periode waarin de mensen met wie zij te maken heeft, haar goedgezind zijn. Zeker vanaf woensdag is dat aangename gevoel continu aanwezig: ik ben geliefd. Nu de mensen zo positief reageren, is het misschien een goed idee om eens na te denken wat je graag zou willen en hoe dit met anderen te realiseren is.

Ram

21-3 t/m 20-4

Wat de Ram ook aan ideeën heeft, de kans is groot dat het gaat lukken. Niet alleen omdat deze ideeën goed zijn, ze worden ook goed ontvangen door anderen. De wijze waarop je met mensen communiceert, is vriendschappelijk en gericht op het samen klaren van de klus. Hoe individualistisch de Ram ook is, ze staat er zeker niet alleen voor.

Stier

21-4 t/m 20-5

Ook deze week is het voor de Stier verstandig om duidelijk te zijn naar anderen. Liever iets twee keer zeggen, dan het risico lopen te vergeten anderen op tijd te informeren. Er komt veel informatie af op de Stier, daarom is het belangrijk om de hoofd- en de bijzaken te scheiden. En omdat elk uur maar één keer te besteden is: kies voor wat écht belangrijk is.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Omdat anderen vinden dat zij de juiste persoon is voor een bepaalde klus, wordt de Tweelingen naar voren geschoven. Misschien klopt dat ook wel, maar… het kan allemaal een beetje te veel worden. Voor even kan de Tweelingen best meer dan honderd procent geven, maar op den duur is dat niet vol te houden. Houd dat goed in je achterhoofd!

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Het is mogelijk dat de Kreeft zich deze week aangevallen voelt: ze krijgt de wind van voren, terwijl ze dat niet terecht vindt. Misschien komt het doordat jouw loyaliteit onder druk is komen te staan. Wie tegen de richting in trouw wil blijven aan sommige mensen of ideeën, krijgt nou eenmaal met tegengas te maken. En dan moet zij wel haar mannetje staan.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Als de Leeuw ergens in kan excelleren deze tijd, dan is het wel op het creatieve en misschien zelfs wel op het artistieke vlak. De Leeuw kan mooie dingen maken, maar dan moet zij zich niet te veel aantrekken van de mening of smaak van anderen. Dan bent je maar anders! Durf dus origineel te zijn en probeer je gevoel van autonomie te behouden.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Er is niet zo veel voor nodig om de Maagd van haar à propos te brengen deze tijd. Je hebt het gevoel dat een aantal belangrijke zaken op losse schroeven staat en dat maakt je onzeker en misschien zelfs kwetsbaar. Probeer je te richten op dat waar je wél zeker van bent, en haal daar je kracht uit. De Maagd is sterker dan ze denkt en kan echt wel tegen een stootje.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Weegschalen zonder partner kunnen in deze periode een grote behoefte voelen daar iets aan te gaan doen, omdat zij zich incompleet voelen zonder een wederhelft. Neem geen genoegen met een tweede keus en doe niet te veel water bij de wijn. Kortom: blijf steeds kritisch en onthoud dat harmonie en beschaving ook erg belangrijk voor je zijn. Succes!

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Deze week is het voor de Schorpioen beter om in haar eentje aan de slag te gaan. Het is veel leuker als er niet al te veel rekening met anderen hoeft worden gehouden – al was het alleen maar omdat je meer opschiet als je niet voortdurend tekst en uitleg hoeft te geven. Dit geldt vooral voor het werk, privé kan de Schorpioen prima met anderen uit de voeten.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Het is mogelijk dat iets waarvan de Boogschutter dacht dat het helemaal aan haar ideaal voldeed, toch wat tegenvalt. Dat is misschien even slikken, maar de kans is groot dat er iets voor in de plaats komt dat nog veel leuker is. Blijf dus met open vizier omgaan met de veranderingen die voorbijkomen, en wacht rustig af wat je allemaal nog te wachten staat.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Vorige week was er een kans op onenigheid in de relatie van de Steenbok. U bent het misschien nog steeds niet met elkaar eens en jullie willen allebei nog steeds iets anders, maar er is duidelijk iets veranderd, want het lukt de Steenbok deze week wél om haar partner tegemoet te komen. Ook de partner is beter in staat om tot een compromis te komen. Fijn!

Waterman

20-1 t/m 18-2

De Waterman die onlangs met een nieuwe studie is begonnen, gaat meer en meer geloven dat zij de juiste keuze heeft gemaakt. Je geniet van alle nieuwe kennis en ervaring die je opdoet. Dat geldt ook voor Watermannen die aan een nieuwe baan zijn begonnen. Je bent op dit moment blij met de stappen die je hebt ondernomen om hier te komen en gelooft in jezelf.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas.