Horoscoop: de Waterman durft en doet meer dan gebruikelijk

Het lijkt wel of de hele wereld de Schorpioen ineens wil spreken en de Leeuw kan beter niet in opstand komen tegen haar baas of leidinggevende. Deze week gaat het de Ram voor de wind, financieel én op het gebied van de liefde.



Stier

21-4 t/m 20-5

Dit is een goede periode voor de Stier. De afgelopen weken ging het al goed en de komende paar weken zal het ook goed gaan. Deze week voelt het alleen nog even niet zo. Je kan je onrustig voelen, of terneergeslagen, terwijl daar eigenlijk geen reden voor is. Let vooral op alle positieve dingen, want die zijn er genoeg.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

De Tweelingen is energiek, vrolijk, creatief en enthousiast. Dat is wel vaker zo, maar deze week is dat zeker het geval door alle bezigheden, fijne contacten en mensen in je omgeving. Eén advies: zorg ervoor dat de problemen van anderen niet te dichtbij komen. Houd ze op een afstand en blijf zo veel mogelijk objectief.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Het is een goede tijd voor de Kreeft om naar buiten te gaan. Letterlijk, want de buitenlucht doet goed, maar ook figuurlijk: door iets meer van jezelf te laten zien. Misschien moeten sommige mensen even wennen aan deze meer aanwezige Kreeft, maar uiteindelijk valt het goed. Mensen zullen je accepteren en waarderen.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

De Leeuw heeft er baat bij om deze week gelijkgestemde mensen op te zoeken en met hen op te trekken. Maar pas op, kom niet in opstand tegen je baas of leidinggevende. Niet rechtstreeks, maar ook niet achter zijn of haar rug om. Vroeg of laat (eerder vroeg) komt boontje om z’n loontje. Blijf vriendelijk en blijf constructief bezig.

Maagd

23-8 t/m 22-9

De kans is groot dat iemand in je omgeving heel anders reageert dan verwacht. Als een donderslag bij heldere hemel kun je de wind van voren krijgen. Voorkom geruzie, want dat heeft geen zin. Neem gewoon even pauze en doe de dingen die energie geven. Op een gegeven moment trekt deze persoon wel bij en komen er zelfs verontschuldigingen.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Het is voor de Weegschaal verstandig om niet te veel geld uit te geven deze week. Dat weet je zelf ook wel, maar het is de vraag of het lukt. Materiële zaken lonken nu eenmaal. Misschien niet eens voor jezelf, maar om anderen cadeau te doen. Voorkom dat je genegenheid wilt kopen. Dat is slecht voor de portemonnee, en ook helemaal niet nodig.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Mogelijk is er iemand in de buurt die in de weg zit, die al je plannen traineert. Dat doet deze persoon niet openlijk, want waarschijnlijk is hij veel te bang voor een directe confrontatie. Wees voorzichtig en kijk wat je kunt doen om de schade te beperken. En bedenk maar zo, je bent gewoon te sterk. Zie het als een compliment.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Ga ook deze week niet over één nacht ijs. Het zit in de aard van de meeste Boogschutters om voortvarend te zijn en om zich meteen ergens enthousiast op te storten. In deze tijd is het goed om eerst de voordelen en de nadelen op een rijtje te zetten. Heb je dat eenmaal gedaan, dan moet het wel heel raar lopen wil je niet de juiste keuze maken.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

De Steenbok heeft het ontzettend druk. Dat kan met werk te maken hebben, maar de kans is groter dat dit komt door alle sociale contacten. Het lijkt wel of de hele wereld je ineens wil spreken! Dat geeft druk, maar het levert ook veel op. Toch heel fijn om te merken hoe belangrijk je voor anderen bent.

Waterman

20-1 t/m 18-2

In deze tijd durft en doet de Waterman meer dan gebruikelijk. Deze rol wordt door anderen goed ontvangen. Normaal gesproken hoef je niet zo nodig de baas te zijn, je bent meer iemand van gelijkheid. Maar anderen zien de Waterman toch ineens als een soort leider, door haar snelle inzichten en moed. Kijk eens hoe zich dat ontwikkelt.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Het is goed voor de Vissen om zich zo veel mogelijk te houden aan de oorspronkelijke plannen. Bezwijk niet onder de druk van anderen, of door commentaar van buitenaf. Goede adviezen zijn welkom, maar zorg ervoor dat je standvastig blijft. Dat levert, naast een gevoel van eigenwaarde, uiteindelijk meer op.

Ram

21-3 t/m 20-4

Ook deze week gaat het de Ram voor de wind, financieel én op het gebied van de liefde. Je bent lekker actief en geniet met volle teugen van deze periode. Toch is het verstandig om het aan het begin van de week een beetje rustig aan te doen. Hoeveel energie je ook hebt, rust blijft af en toe hard nodig.

LEES OOK:

BEKIJK OOK: Spiritueel vlogger Manon vertelt hoe je rust in je hoofd krijgt.

Voorspellingen van René Maas