Deze week moet de Stier sommige mensen wat meer vertrouwen geven. De Maagd is geneigd de eerste paar dagen van de week eerdere beslissingen in twijfel te trekken. En of het nu mooi weer is of niet, de Boogschutter heeft deze week eindelijk een zonnig humeur.

Van 27 maart tot en met 2 april 2017

Ram

21-3 t/m 20-4

Ook deze week zit de Ram vol energie. Het voelt alsof je de hele wereld aankunt en iedereen tevreden kunt stellen. Misschien klopt dat ook wel, met al die prachtige ideeën en dat aanstekelijke enthousiasme. Dit zou weleens het begin kunnen zijn van een periode van nieuwe plannen en activiteiten die met open armen door anderen worden ontvangen.

Stier

21-4 t/m 20-5

De Stier is momenteel ondernemend en doortastend en beschikt bovendien over een flink werkvermogen. Dit is dus hét moment om dingen voor elkaar te krijgen. Het enige probleem zou kunnen zijn dat je snel in de wiek geschoten bent en denkt dat anderen in de aanval gaan terwijl dit lang niet altijd het geval is. Geef sommige mensen meer vertrouwen.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Deze week krijgt de Tweelingen veel aandacht en er zullen zeker ook mensen zijn die allerlei attenties willen bewijzen. Iets terugdoen is aardig, maar doe geen beloftes die uiteindelijk toch niet kunnen worden nagekomen door tijdgebrek. Verder wordt het een prettige week, met name het weekend is veelbelovend.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

De Kreeft is deze week druk bezig met van alles en nog wat. Anderen vinden misschien wel dat je een soort nerveuze energie uitstraalt, of is het gewoon doortastend bezig zijn? De waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden. Er kan echter best sprake zijn van een soort opgeschroefd gedrag. Neem in ieder geval de tijd om rustig te blijven ademhalen.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Aantrekkelijk is de Leeuw ook deze week. Het betekent dat je aangename reacties van mensen kunt verwachten, maar het zou ook iemand kunnen aantrekken die eerst allerlei complimentjes geeft en vervolgens probeert om de baas te spelen. Om dit te voorkomen, zit er maar één ding op: het gedrag, of zelfs het hele contact, in de kiem smoren.

Maagd

23-8 t/m 22-9

De eerste paar dagen van de week is de Maagd geneigd om eerdere beslissingen in twijfel te trekken. Het lijkt volledig onduidelijk waarop ze gebaseerd waren. Later in de week wordt de sfeer meer ontspannen en komt het lef terug om door te gaan op de eerder ingeslagen weg. Het is een beetje zoeken, maar het resultaat zou weleens verbluffend kunnen zijn.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Als er iemand is die niet van ruzie houdt, is het de Weegschaal. Toch is dat precies wat er ontstaat deze week. Ongewenst, maar de irritatiegrens is bereikt en overschreden. Sommige mensen zijn gewoon zo oneerlijk of irritant dat zwijgen geen optie meer is en flinke bonje op de loer ligt. Probeer jezelf toch zo veel mogelijk hiervoor af te schermen.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Nu zal blijken of werk waar de Schorpioen zich eerder voor heeft ingespannen iets oplevert of voor niets is geweest. Dat kan spanning geven, zeker wanneer een bepaald resultaat tegen blijkt te vallen. Dit kan beter niet persoonlijk worden opgevat, maar misschien is er wel een les uit te trekken. Zo zijn missers van nu goed voor succes in de toekomst.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Of het nu mooi weer is of niet, de Boogschutter heeft een zonnig humeur. De lente dient zich aan vol ideeën om van alles te laten groeien. Misschien letterlijk, in de tuin, maar figuurlijk zeer zeker ook. Houd er alleen wel rekening mee dat niet alles in één keer hoeft te lukken. Soms is er een langere adem voor nodig om iets voor elkaar te krijgen.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Er zijn momenten dat de Steenbok even geen zin heeft om zich in te spannen. Dat is iets nieuws, want normaal gesproken ben je altijd druk bezig en ligt de productiviteit hoog. Toch kan het geen kwaad om eens toe te geven aan de behoefte om een beetje lui te zijn. Misschien is het nu gewoon even nodig om bij te tanken.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Zolang het over koetjes en kalfjes gaat, heeft de Waterman leuke contacten deze week. Zodra het over lastiger onderwerpen gaat, kunnen de contacten ook lastig zijn. Soms is het niet slim om moeilijke onderwerpen uit de weg te gaan. Maar deze week is het uit zelfbescherming verstandig om dit wel te doen. Blijft het ook een stuk gezelliger.

Vissen

19-2 t/m 20-3

De kans is groot dat de Vissen in deze periode iets doet of zegt wat opvalt. Indruk maken was niet het ultieme doel, maar het gebeurt wel. Waarschijnlijk zelfs zonder het te merken, omdat je zo geconcentreerd bezig was. Toch is het misschien verstandig om iets meer te letten op het effect van bepaald gedrag op de omgeving.

LEES OOK:

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Libelle TV spiritueel vlogger Manon: Hoe vergeef je jezelf de fouten die je maakt?

Voorspellingen door astroloog Renée Maas