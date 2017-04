Dit is de reden dat je soms extra veel nachtmerries hebt

Slaap jij voor je gevoel ook altijd wat onrustiger in de dagen voordat je ongesteld moet worden? En heb jij rond die tijd ook vaker last van nachtmerries? Dit zou best weleens kunnen kloppen: de dagen voor je menstruatie ben je namelijk vatbaarder voor enge dromen.

Dat blijkt uit onderzoek van University of the West of England.

Lichaamstemperatuur

De reden hiervoor? Vlak voor je ovulatie stijgt je lichaamstemperatuur, en die neemt pas weer af als je menstruatie is begonnen. Hierdoor zijn je dromen in de dagen voor je menstruatie emotioneler én onthoud je ze ook beter. .

Vrouwen

En je cyclus werkt op nog meer dingen door. Zo droom je tijdens je menstruatie wat vaker over vrouwen én zijn die vrouwen over het algemeen vriendelijker dan de mannen die in je droom voorkomen. Tijdens je vruchtbare dagen droom je weer vaker over seks en romantische onderwerpen.

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld:iStock