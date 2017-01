We hebben een warm huis om in thuis te komen, kunnen dankzij het digitale tijdperk altijd in contact staan met vrienden en familie en vliegen de hele wereld over, maar toch ligt het jaar waarin we het gelukkigst waren al ver achter ons.

Volgens Britse onderzoekers aan de universiteit van Warwick althans. (tekst gaat verder onder video)

Zij lieten een computer ruim 8 miljoen boeken analyseren op de termen geluk en optimisme. Eind negentiende eeuw en rond het jaar 1957 waren we volgens die analyse het gelukkigst.

Technologie

Volgens de universiteit komt dat omdat in 1957 de Tweede Wereldoorlog bij mensen nog vers in het geheugen gegrift zat. Mensen koesterden daarom de vrede. Ze hadden weliswaar weinig geld, maar gingen wel met sprongen vooruit. De medische wetenschap ontwikkelde zich snel en nieuwe technologie maakte het leven makkelijker.

Pessimistisch

In de jaren zestig dook dat geluksgevoel weer naar beneden en in de jaren zeventig waren we ronduit het pessimistisch. Sinds die tijd neemt ook de ongelijkheid in de maatschappij toe. Anno 2017 zijn mensen ook maar weinig positief gestemd – terwijl we het aanwijsbaar beter hebben dan ooit.

Volgens de onderzoekers is geluk dan ook relatief. Het gevoel hebben dat later alles beter wordt, is waarschijnlijk belangrijker dan of dat daadwerkelijk gebeurt.

