Klaar met de groepsapp? Stap je er toch lekker uit

Libelle’s Liesbeth (45) is enorm gehecht aan haar telefoon en al helemaal aan whatsappen. Kan ze overal alles regelen. Wat een uitkomst! Alleen die groepsapps, daar vindt ze wel wat van.

Even tellen: ja ik heb dus om precies te zijn 27 groepschats waarin ik wekelijks zo’n 350 berichtjes ontvang. Relevante, maar ook hele onbenullige kansloze appjes die helemaal niet voor de groepsapp bestemd zijn.

Een groepsapp is bedoeld om snel met een hele groep (bijvoorbeeld een klas of hockeyteam van je dochter) iets te regelen. ‘Wie kan er in mijn plaats fietsen naar de gym want ik ben ziek’. Of ‘Ik zoek nog twee scheidsrechters’. Hup, in 1 app geregeld.

Helaas zijn er altijd mensen in groepschats die duidelijk niet zoveel te doen hebben en die het nodig vinden om te vertellen dat ze wellicht vanmiddag gaan schaatsen. En of er misschien meer gegadigden zijn? Dan is wat mij betreft het hek van de dam.

En krijg ik ongewild alle details over wie welke koekjes meeneemt en of iemand nog een paar schaatsen maat 34 te leen heeft! En dat terwijl mijn dochter helemaal niet meegaat. Wij zijn namelijk een middagje weg. Maar dat ga ik natuurlijk niet in de groepschat zetten. Ik weet immers wat de ongeschreven regels zijn: houd het beknopt en zakelijk.

En dan hebben we nog de groepschatters die na een avondjes stappen nog even wat leuke bevindingen willen delen met de rest van de wereld. Of die wekelijks de afbeelding wijzigen. Gewoon omdat het kan. Of die hun blog delen via de groepschat. AAAARGH.

Dus ik begrijp heel goed dat er soms mensen zijn die een groepschat verlaten. Zomaar zonder pardon. Ook al is het een groep waar vrij relevante informatie wordt gedeeld. Zo stapte mijn man een paar weken geleden uit de groepschat van school. Boem. Klaar ermee!

Tsja en toen werd het even ijzig stil in de chat. Niemand die er iets van durfde te zeggen. Ik zat er immers nog in. Een vader uit de klas zei me laatst dat ‘ie het er wel mee eens was. Maar zelf uitstappen, nee, natuurlijk niet. Dat doe je niet.

Of de zinloze appjes sindsdien verdwenen zijn? Nee hoor! Die gaan gewoon door. Gelukkig heb ik wat maatregelen getroffen. Al mijn chat-meldingen staan uitgeschakeld. Voortaan kan ik gewoon na 40 zinloze groeps-appjes de hele chat wissen. En begin ik weer met een schone lei. En eigenlijk is het ook wel grappig soms, die onzin. Chatgedrag zegt best veel over mensen. Zo leer ik mijn mede-groepschatters nog eens echt kennen.

Liesbeth (45) is moeder van Manou (14), Nikki (13) en Lynn (11). Ze is getrouwd met Boudewijn en woont samen met haar gezin in Naarden. Liesbeth heeft haar eigen tekstbureau en schrijft blogs op TrueLies.nl. Het is maar goed dat Boudewijn heel relaxed is, want Liesbeth denkt dat alles altijd kan. En eigenlijk is dat ook zo.

