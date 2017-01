Déze kleur zou ervoor zorgen dat je minder snel trek krijgt

Wil je wat minder snacken, maar heb je áltijd trek? Door je muren in een bepaalde kleur te verven, zou je daar weleens minder last van kunnen krijgen.

Er zijn al verschillende trucjes bekend om honger te stillen, zoals een glas water drinken zodat het gevoel weggaat, maar deze kenden we nog niet én is nog simpel ook. Of nouja, er is alleen een kleine make-over van je keuken of eetkamer nodig. Door je kamer in de kleur ‘baker-miller pink’ te verven, zou je namelijk minder snel honger hebben.

Onderzoek

Het effect van de kleur is jaren geleden voor het eerst getest in een gevangenis in Washington. De kleur dankt zijn naam dan ook aan de commandant Baker en een bewaker Miller van de gevangenis. In deze gevangenis werden de muren en de plafonds in deze kleuren geverfd om te onderzoeken wat de kleur met de gevangen deed. Wat bleek: ze werden hierdoor minder agressief en ze hadden minder snel honger. Al na een kwartier werd dit effect zichtbaar. Het is de enige kleur waarvan er wetenschappelijk bewijs is van de gevolgen.

Colour theory just got a whole lot more interesting. Baker-Miller pink not only induces calmness but also helps to … pic.twitter.com/ATQpPGmFDp — Mode Lyfe (@Mode_lyfe) 6 januari 2017



BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Dit is hoe mensen die kleurenblind zijn de wereld zien:



Bron: Cosmopolitan.nl. Beeld: iStock.