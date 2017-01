Alleen maar over leuke dingen dromen? Zó krijg je dat voor elkaar

Schrik je vaak ’s nachts wakker omdat je weer over die enge spinnen droomt? Je kunt je dromen beïnvloeden zodat je alleen nog maar over leuke dingen droomt. En zo doe je dat.

Uit onderzoek gepubliceerd door National Geographic blijkt dat als je op een bepaald moment in je slaap aan bloemen ruikt dat ervoor kan zorgen dat je leuker droomt terwijl je door een zwavelgeur juist minder leuk droomt (de geur van een net afgestreken lucifer). Dat werkt helaas niet als je bijvoorbeeld voordat je gaat slapen een bloemengeur in je kamer spuit, want dan is de geur al verdwenen op het moment dat het zou moeten werken. Maar het kan zijn dat er net een geur van iets lekkers langskomt terwijl je slaapt, en die geur verwerk je dan dus in je dromen.

Geluid

Ook geluid kan invloed hebben op je dromen. Het moet dan niet te hard zijn waardoor je er wakker van wordt, maar een rustig achtergrondmuziekje kan er wel voor zorgen dat je leuker droomt. Slaap je op de buik? Dat kan je dromen ook beïnvloeden. Uit onderzoek blijkt dat mensen die op hun buik slapen vaker dromen hebben waardoor ze gaan blozen. Dat zou te maken hebben met de manier waarop je ademhaalt als je in deze positie ligt.

Roken

Als je stopt met roken kan het zijn dat je levendiger droomt. Doordat je aan het afkicken bent, is er meer activiteit in de hersenen en ga je dus ook meer dromen. Hoe langer je gestopt bent met roken, hoe minder heftig je weer droomt.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Maak je eigen dromenvanger:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron: Cosmopolitan.nl. Beeld: iStock.