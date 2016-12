Libelle’s Grote Jaarhoroscoop 2017

Het nieuwe jaar heeft weer veel moois te bieden. Voor de Ram gaat het roer om en ook de Boogschutter kan rekenen op turbulente tijden. De Weegschaal wordt verliefd en de Leeuw doet waar-ie goed in is: luieren. Dit en meer staat in de sterren voor 2017.

RAM 21 maart t/m 20 april

Een jaar van verrassingen

2017 wordt een dynamisch jaar, vol verrassende wendingen. Vooral in de eerste helft van het jaar gebeurt er veel. Voor sommige Rammen kan het leven – in positieve zin – zelfs aardig op zijn kop staan, zeker voor degenen die tussen 10 en 20 april geboren zijn. Saai wordt het in elk geval niet! De Ram houdt wel van een beetje avontuur. Voor alle Rammen geldt dat ze dit jaar over veel energie beschikken, en dat kunnen ze maar al te goed gebruiken. Want dat is de afgelopen tijd wel eens anders geweest. Je voelt je in 2017 fitter en sterker dan in tijden en dat betekent dat je weer plannen gaat maken en openstaat voor nieuwe ontwikkelingen. Probeer de agenda niet té vol te plannen en tussendoor op adem te komen.

Love is in the air

2017 biedt volop kansen voor de liefde. Vooral in het voorjaar staan de sterren gunstig om iemand te ontmoeten met wie het enorm klikt. De gevoelens zijn wederzijds en er kan een heerlijke romance of nieuwe relatie opbloeien. Het belooft hoe dan ook een sprankelend voorjaar te worden. Ben je al bezet? Dan kan de relatie een nieuwe impuls krijgen. Misschien was de klad er een beetje in gekomen, maar nu weet je het samen weer leuk en spannend te maken. Overweeg een weekendje weg met z’n 2-jes om de liefde te vieren. Op zakelijk gebied zijn goeie ontwikkelingen te verwachten. De kans is groot dat je iets anders gaat doen, en dat wordt dan zeker leuker en uitdagender. Het kan een nieuwe functie bij dezelfde werkgever zijn of een baan bij een ander bedrijf. Rammen die al tijden dromen van een eigen zaak, zien nu ineens mogelijkheden.

STIER 21 april t/m 20 mei

Leren improviseren

2017 is een jaar waarin alles anders loopt dan verwacht. Stieren die graag weten waar ze aan toe zijn, kunnen het knap lastig vinden om plannen in duigen te zien vallen. Maar er komen wél andere dingen voor in de plaats en die hoeven echt niet slechter te zijn. Het komt dit jaar aan op improviseren, en dat maakt je onrustig. Probeer het van de zonnige kant te zien: de Stier kan onvermoede talenten bij zichzelf naar boven halen en krijgt daar kracht en hernieuwd zelfvertrouwen bij cadeau. Als er één gebied in je leven is waar de boel flink wordt opgeschud, is het wel op het werk. Vanaf het vroege voorjaar begint het. Je krijgt een andere functie of wordt op een andere afdeling geplaatst. Dat roept aanvankelijk veel verzet op. Maar probeer de nieuwe situatie ook als een uitdaging te zien. Je kunt nu laten zien wat je waard bent. De Stier beschikt over voldoende energie om er vol voor te gaan. Als de eerste weerstand is overwonnen en het besef is ingedaald dat verandering nu eenmaal hoort bij het leven, krijg je zin om je beste beentje voor te zetten. Dat blijft gelukkig niet onopgemerkt: in de herfst valt een dikke bonus te verwachten.

Driftkopje

In de eerste maanden van het jaar kun je je behoorlijk onzeker voelen, over het werk, de toekomst en je eigen kunnen. Sommige Stieren reageren dit af op hun naasten. Ze kroppen hun frustraties op en komen plotseling driftig uit de hoek. En omdat de Stier zich onbegrepen voelt, lukt het ook niet altijd om het meteen weer bij te leggen. Gelukkig is deze gespannen sfeer van voorbijgaande aard. Als de zomer aanbreekt, begint ook in jouw leven de zon weer te schijnen.

TWEELINGEN (21 mei tot en met 21 juni)

Een jaar van vertraging én vooruitgang

Tweelingen die in juni zijn geboren, gaan een ietwat verwarrend jaar tegemoet: enerzijds is er sprake van tegenslag en vertraging, op andere vlakken is juist groei en vooruitgang te verwachten. Zo nu en dan kan dat frustratie opleveren. Gelukkig bekijken Tweelingen alles van de zonnige kant en dus richt je je vooral op alles wat wél goed gaat. Deze positieve insteek helpt als het allemaal even niet zo snel gaat als je zou willen. Voor Tweelingen die in mei zijn geboren loopt in 2017 alles op rolletjes, zij het wel in razend tempo. Dat is fijn, hoewel het soms moeilijk is om jezelf bij te benen. Er is veel te doen, dit jaar. Op zich geen probleem, want je bent graag bezig. Maar sla niet door: het hoeft niet allemaal nú. Vooral in januari, net na de zomervakantie en in de periode voor de feestdagen kan het allemaal wat veel worden. Dan loopt de stress zo hoog op dat het ten koste gaat van je nachtrust. Het lichaam begint dan algauw te protesteren. Neem tijdig gas terug en ga echt even op de bank niets zitten doen of een flink stuk wandelen. Doe je dat, dan ga je een gezond, actief en prettig druk jaar tegemoet.

De schouders eronder

Tweelingen houden ervan om hun hersenen te laten kraken en zijn ook niet vies van een nieuwe uitdaging. In 2017 is de behoefte iets te ondernemen groter dan anders. Wordt het een studie, vrijwilligerswerk voor de buurt of iets totaal anders. Je bent een aanpakker en mensen zijn blij met je inspanningen. Heb je daarnaast werk en een gezin? Probeer je tijd en aandacht dan eerlijk te verdelen. 2017 kan ook een jaar worden waarin de Tweelingen nieuwe vrienden maakt, maar ook oude vriendschappen kan kwijtraken.

KREEFT (22 juni tot en met 22 juli)

Pas op de plaats

Kreeften vinden het heerlijk om thuis te zijn en de buitenwereld te laten voor wat-ie is. Dat lukt in 2017 maar gedeeltelijk. Vooral werkende Kreeften hebben de neiging om maar door te gaan: er is altijd wel iets te doen en taken delegeren komt niet eens bij je op. Eenmaal thuis lukt het ook lang niet altijd om echt even niets te doen. Probeer tijdig pas op de plaats te maken, anders gaat je lichaam protesteren. Je partner zorgt voor de nodige rust in huis. De sfeer is dit jaar bijzonder goed te noemen, vooral als afgelopen jaar oud zeer is opgeruimd of hobbels zijn genomen. Meestal mag je de ander graag verwennen, dit jaar zijn de rollen waarschijnlijk omgedraaid en haalt je partner juist alles uit de kast. Geniet ervan en luister naar de goede adviezen die je krijgt. Zo aangenaam en rustgevend als het contact met de partner is, zo onrustig verloopt de omgang met familieleden. Vooral met broers of zussen is het hommeles, al meteen vanaf het begin van 2017. Misschien krijg je veel kritiek of word je juist genegeerd, fijn is het in elk geval niet. Blijf toch steeds het gesprek aangaan en vergeet daarbij niet te luisteren. Het ziet ernaar uit dat aan het einde van de zomer alles weer koek en ei is.

Werkend en slapend rijk worden

Je werkt hard dit jaar en dat is te merken aan het banksaldo. Er kan ook uit andere hoek een onverwachte meevaller komen. Een voorval in januari of in november kan financieel goed uitpakken, maar vooral in de zomermaanden ziet het er gunstig uit. Waarschijnlijk hoef je er zelf nauwelijks iets voor te doen en krijg je de opbrengsten zo in de schoot geworpen.

LEEUW (23 juli tot en met 22 augustus)

Een heerlijk (lui) jaar

Het jaar 2017 ziet er rooskleurig uit voor de Leeuw, op zo’n beetje alle fronten: liefde, geld, werk, gezondheid… Wat kan het leven toch mooi zijn! Door al dat fijns wil het nog wel eens ontbreken aan zelfdiscipline, dit jaar. Morgen is er weer een dag en anders kunnen er misschien wat taken uitbesteed worden? Lekker luieren, dat is waar de Leeuw nu zin in heeft. Goeie voornemens zijn er wel: morgen maar eens geen chocola eten of niet meer dan één glas wijn. Maar vandaag even niet. Is de Leeuw eenmaal op het werk, dan worden de handen gelukkig wél uit de mouwen gestoken. Er is waarschijnlijk een baas met wie een bijzondere band bestaat, die zich inspant om je vooruit te helpen. Of anders is er een ander persoon die oog heeft voor je talent. Heerlijk, al die positieve aandacht. Let alleen op dat het niet te veel eenrichtingsverkeer wordt. Voor wat hoort wat, dus doe ook af en toe iets terug.

Zelfvertrouwen

Er is dus een enthousiaste baas, en voor Leeuwen die zelf de baas zijn, geldt dat hun werknemers met ze weglopen. Hoe dan ook weet je mensen voor zich te winnen, niet alleen op het werk, maar ook thuis. Zelfs de zeldzame verlegen Leeuw is vol zelfvertrouwen dankzij alle fijne feedback. Eén klein aandachtspuntje: het is echt niet nodig om naar nóg meer complimentjes te vissen of aan het flirten te slaan. Je krijgt zo al aandacht genoeg. Op zoek naar een nieuwe liefde? 2017 ziet er veelbelovend uit! Een Leeuw die zo veel kracht uitstraalt, moet wel iemand aantrekken. Bovendien werkt het lot ook een handje mee. Een gelukkig toeval zorgt ervoor dat beide partijen op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Actief zijn en zelf ook initiatief nemen loont.

MAAGD (23 augustus tot en met 22 september)

Stap voor stap

Voor de Maagd wordt 2017 aanvankelijk een jaar van kleine stapjes vooruit. Op zich niets mis mee, maar jammer genoeg ervaar je dat niet zo. Het roer moet om en wel nu, is het gevoel dat overheerst. Maar geduld is nu eenmaal een schone zaak; je kunt de rivier niet duwen. Probeer dus in de eerste helft van 2017 niet te hoge verwachtingen te hebben. Vanaf juni begint het tij langzaam te keren en vanaf augustus is er sprake van een kentering. Tegen het einde van het jaar ga je met volle kracht vooruit. Die ietwat moeizame eerste helft van het jaar kan je gezondheid in de weg zitten. De Maagd is vaak moe, terwijl er toch zo veel te doen is. Misschien weiger je in eerste instantie naar je lichaam te luisteren. Doorwerken met een paracetamol op gaat misschien even goed, maar op de lange termijn is er maar één ding wat echt werkt: rust. Zet die relaxmodus aan en doe eens even lekker niets.

Positieve kanten

In september kan een bijzonder leuke klus voorbijkomen die bovendien extra geld in het laatje brengt. Ook de relatie is in de eerste helft van het jaar niet echt om over naar huis te schrijven. Kwestie van volhouden en niet te snel het bijltje erbij neergooien, want ook hier komt vanaf augustus verbetering in. Spanningen zijn uit de lucht en je vormt weer een team. Wel zo fijn om weer samen op één lijn te liggen en te genieten van samen leuke dingen doen. De single Maagd kan in de 2e helft van het jaar iemand ontmoeten. Zorg tegen die tijd dat mensen je weten te vinden, online of in het echte leven.

WEEGSCHAAL (23 september tot en met 22 oktober)

Een jaar met een gouden randje

Weegschalen die in september zijn geboren, hebben het waarschijnlijk al eerder gemerkt, maar in 2017 gaat het voor alle Weegschalen op: het wordt een prachtige tijd! Optimisme en vreugde voeren de boventoon. En niet zonder reden, want alles in 2017 verloopt volgens plan én beter. Welk project je in dit jaar ook aanpakt, er lijkt een gouden randje aan te zitten. En dat maakt het des te fijner om er helemaal voor te gaan, want al tijdens het proces is voelbaar dat het een succes gaat worden. De Weegschaal voelt zich fit en energiek en krijgt daardoor meer tijd om leuke dingen te doen. Was je tot nu toe vooral bezig om de boel draaiende te houden en was dat al meer dan genoeg werk, dit jaar gaat alles zo veel makkelijker dat er ruimte ontstaat voor iets nieuws.

On the road

Het wordt een jaar waarin veel gereisd wordt, in de geest of in het echt. Dat kan voor het werk zijn of voor het plezier. Er bestaat zelfs een kans dat je plannen maakt om te emigreren en dat hier veel tijd in gaat zitten. Wat de reden ook is, je geniet enorm van het op pad zijn. Ook op het gebied van de liefde kan het een mooi jaar worden, zeker voor de single Weegschaal. Maar de eerste helft van het jaar zit dat er nog niet in.

SCHORPIOEN (23 oktober tot en met 21 november)

Geen reden tot klagen

In grote lijnen gaat alles prima. Met je gezondheid gaat het goed of in elk geval een stuk beter. Ook wat werk betreft is er weinig te klagen: alles verloopt zoals gepland of gewenst en er liggen genoeg kansen in het verschiet. Kortom: gunstige vooruitzichten. Maar waarom lukt het maar gedeeltelijk om van al dit moois te genieten? De Schorpioen zit vooral zichzelf in de weg. Je maakt dit jaar veel ruzie en zou op die manier wel eens je eigen glazen kunnen ingooien. Er is genoeg voorspoed om samen met de partner van te genieten, maar helaas heb je dit jaar de neiging van een mug een olifant te maken. Je ergert je aan kleine dingen, zoals schoenen die in de woonkamer slingeren. Is het echt nodig om daar zo’n punt van te maken? In het beste geval heb je een partner die wacht tot de bui weer is overgewaaid, maar er bestaat een risico dat de bom barst. Gelukkig neemt de kans op onweer af naarmate het jaar vordert.

Nog meer spanningen

De spanningen en wrevel beperken zich helaas niet alleen tot de relatie. Ook buiten de deur benader je mensen met een zeker wantrouwen, waardoor contacten vaak moeizamer verlopen dan anders en er ook hier een risico bestaat op onenigheid. Vanaf augustus is de Schorpioen weer een stuk relaxter en dat is te merken: mensen zijn weer graag bij je in de buurt. Wat de financiën betreft heeft de Schorpioen in 2017 zeker niet te klagen. Meteen al in januari is er een flinke meevaller en vanaf augustus ziet het ernaar uit dat het geld pas echt goed gaat rollen.

BOOGSCHUTTER (22 november tot en met 20 december)

De schouders eronder

2017 wordt voor veel Boogschutters een jaar van (extra) verantwoordelijkheden. Hard werken dus en dat kan soms een wat benauwd gevoel geven. Een Boogschutter heeft behoefte aan vrijheid en die extra verplichtingen kunnen dan een belemmering zijn. Doe toch maar wat moet gebeuren, want uiteindelijk levert deze tijd wél heel veel op. Ga er maar van uit dat alle inspanningen niet voor niets zijn: aan het eind van het jaar voel je je een stuk rijker – en niet alleen letterlijk. Al dat harde werken brengt meer geld in het laatje. Ook zitten er dit jaar onverwachte meevallers aan te komen, waarvoor je weinig tot niets hoeft te doen. En dan heeft de Boogschutter ook nog eens geluk met het beheer daarvan. Investeren, sparen, beleggen of dingen kopen – je weet dit jaar van een dubbeltje een kwartje te maken. Dat geldt ook voor Boogschutters die normaal gesproken weinig interesse in geldzaken hebben.

Ruimte voor ontspanning

Als in de 2e helft van 2017 de successen elkaar opvolgen, wordt het tijd jezelf wat ontspanning te gunnen. Ga lekker sporten, volg een cursus of doe iets aan persoonlijke ontwikkeling. Al die verantwoordelijkheden kunnen ook extra druk leggen op je relaties. Heb je een partner, dan kunnen het turbulente tijden worden. Aanvankelijk kan de relatie wel tegen een stootje, maar in de zomermaanden wordt het hard werken geblazen. Een eenzaam of onbegrepen gevoel horen daar helaas bij. Ook met andere mensen kan het contact deze zomer stroef verlopen. Gelukkig is tegen het einde van het jaar de rust wedergekeerd..

STEENBOK (21 december tot en met 19 januari)|

Een jaar vol zelfvertrouwen

Een Steenbok kan nogal eens serieus en gereserveerd overkomen, maar ook de wat stijvere Steenbokken worden dit jaar losser, spontaner en relaxter. Flair, zelfvertrouwen en vitaliteit zijn de steekwoorden van 2017 – al deze kwaliteiten zijn (veel) meer aanwezig dan voorgaande jaren. Pas op dat deze egoboost niet doorslaat in zelfingenomenheid of arrogantie. Sommige Steenbokken krijgen dit jaar met de wet te maken en raken verwikkeld in een rechtszaak. De meeste Steenbokken zijn brave burgers die niet zo snel iets doen wat niet mag. Toch bestaat die kans dit jaar. Let op: zelfs al staat je nog zo in je gelijk, de stress die zo’n zaak met zich meebrengt kan een aanslag zijn op je gezondheid. Dat zou jammer zijn, want het is juist een jaar van levenslust en energie. Is het de strijd waard?

Alles is familie

De contacten met familie verlopen wisselend. De ene keer kun je sommige familieleden wel achter het behang plakken, het andere moment is het samenzijn gezellig en ontspannen. In het voorjaar en in de zomer is het raadzaam om vooral binnen de kleine kring van je eigen gezin te blijven. De rest van het jaar verlopen de contacten met familie soepel en voel je veel liefde en waardering. Op het werk kan de Steenbok in 2017 met een paar rigoureuze veranderingen te maken krijgen. Misschien al meteen in januari – dan is het in elk geval superdruk en is het goochelen geblazen met al die ballen in de lucht. Maar vanaf september vinden waarschijnlijk pas de echt grote verschuivingen plaats. Je hebt dan een scherp oog voor wat er moet gebeuren én je beschikt over veel energie om nieuwe plannen uit te voeren.

WATERMAN (20 januari tot en met 18 februari)

Geluk, volharding en erkenning

Voor veel Watermannen pakt 2017 heel goed uit. En niet alleen omdat je het geluk dit jaar weet aan te trekken, het is soms ook gewoon een kwestie van hard werken. Je beschikt de komende maanden over een enorme zelfdiscipline, je hebt het lef om ook lastige problemen het hoofd te bieden en rust niet tot alles in kannen en kruiken is. Dit levert erkenning op – waarschijnlijk is er iemand op een hoge positie die je kansen geeft waar anderen jaloers op zouden zijn. Zelfs de ietwat gemakzuchtige Watermannen zijn dit jaar niet te stuiten. Je bent in staat om lastig werk voortreffelijk af te leveren en dat blijft niet onopgemerkt. In 2017 kunnen Watermannen met een ommezwaai te maken krijgen: zij die studeren, gaan aan het werk, en degenen die werken, kruipen weer in de schoolbanken. Wat de stappen ook zijn, ze kunnen grote gevolgen hebben. Denk dus goed na voor je de sprong waagt.

Een jaar van investeringen

Al dat harde werken levert wat op: een hoger salaris bijvoorbeeld. Het is ook mogelijk dat hier eerst een periode aan vooraf gaat met juist minder inkomsten. Mocht dit het geval zijn, dan is het tijdelijk en betreft het waarschijnlijk alleen maar een overgangssituatie die nodig is om uiteindelijk juist meer te gaan verdienen. Dit jaar leent zich goed voor investeringen, door je tijd op een andere manier te besteden. Hoe trouw de Waterman ook aan zijn vrienden is, er kan in 2017 toch iets veranderen op sociaal gebied. Met sommige oude vrienden zit je gewoon niet meer op één lijn. Terwijl een gevoel van herkenning juist belangrijk voor je is. Gelukkig komen er nieuwe vriendschappen voor in de plaats.

VISSEN (19 februari tot en met 20 maart)

Geduld is een schone zaak

De Vissen begint het jaar met grote ambities, maar als blijkt dat er in sommige plannen heel veel tijd gaat zitten, is er van dat aanvankelijke enthousiasme algauw weinig meer over. Probeer niet te snel ontmoedigd te raken, want sommige ideeën hebben gewoon tijd nodig. Alles draait dit jaar om geduld. Ook belangrijk: laat minder belangrijke zaken voor wat ze zijn en focus op alles wat wél goed gaat. Het heeft geen zin om te redden wat eigenlijk je aandacht niet waard is. Je voelt je dit jaar minder energiek dan normaal. En als dan ook nog eens niet alles naar wens verloopt, is dat extra lastig, omdat je op die momenten over minder veerkracht beschikt. Kijk eens kritisch naar je leefpatroon: is het mogelijk om bijvoorbeeld eetgewoonten te veranderen, meer te gaan bewegen of vroeger naar bed te gaan?

Op naar de top

De contacten met mensen die het voor het zeggen hebben, verlopen niet altijd even gladjes. De Vissen is niet graag afhankelijk van anderen. Toch is het de moeite waard om juist wel in dit soort relaties te investeren. Als je de juiste toon en houding vindt, kunnen ze veel opleveren. Laat leidinggevenden maar zien wat je waard bent, grote kans dat ze tegen het eind van het jaar niet meer zonder je kunnen. Als er iemand is die de Vissen steunt, is het de partner wel. Deze is trots op je kwaliteiten, omarmt ook je tekortkomingen en staat als eerste klaar om te helpen als je iets wilt veranderen in je leven. Vissen die geen partner hebben en daar wel naar op zoek zijn, hebben de eerste helft van het jaar kans om iemand te ontmoeten. Ook hier geldt weer: rustig aan, dan breekt het lijntje niet.

Voorspellingen door astrologe Renée Maas.

Beeld: iStock, Shutterstock