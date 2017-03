Eindelijk, het is weer lente (alleen een beetje jammer van het weer)! Wat staat ons allemaal te wachten dit seizoen? Ontmoeten we dit voorjaar een grote liefde? Verzetten we bergen werk of is het juist beter om rustig aan te doen? En hoe zit het met de financiën? Lees het in Libelle’s grote Lente Horoscoop!

RAM

21 maart tot en met 20 april

Tijd van verandering

Het wordt een flitsend voorjaar voor de Ram: er gebeurt van alles en het is (bijna) allemaal leuk. Op veel verschillende terreinen verandert er iets. Dat is waarschijnlijk al begonnen in februari en gaat zeker door tot begin juni. Maar al die veranderingen zijn van harte welkom, want de Ram houdt wel van een beetje spanning en is ook niet vies van een uitdaging. De lente van 2017 brengt van beide meer dan genoeg.

Nieuwe liefde

Geluk is deze lente op allerlei gebied te vinden, maar misschien nog wel het meest in de liefde. De Ram die op zoek is naar een nieuwe partner, heeft nu een goede kans van slagen. En wie al een partner heeft, beseft nog eens extra hoe zij daarmee boft. Ook een bestaande relatie kan trouwens als nieuw voelen door anders met elkaar om te gaan.

STIER

21 april tot en met 20 mei

Grote kansen

Er gebeurt van alles in het leven van de Stier en veel daarvan is anders dan verwacht. Dat kan aanvankelijk enige spanning opleveren, want een rustig leventje verdient de voorkeur. Deze lente doet echter een flink beroep op het aanpassingsvermogen. Maar zodra de grootste schok verwerkt is, zal blijken dat al die veranderingen ook zo hun voordelen hebben. En dan is het zaak om slim in te springen op de kansen die zich aandienen. Dan kunnen ook anderen ervan profiteren.

Uitlaatklep gezocht

Wat gezondheid betreft, valt er niets te klagen. De Stier beschikt dit voorjaar over een flinke dosis energie. Zoveel dat het misschien wel verstandig is om daar een uitlaatklep voor te vinden. Anders loopt de spanning te hoog op en worden er verkeerde beslissingen genomen. Wees dus lekker actief en ga sporten voor een goede balans. Zo kan al die energie in juiste banen worden geleid.

TWEELINGEN

21 mei tot en met 21 juni

Druk, druk, druk

Voor de meeste Tweelingen volgen de verschillende gebeurtenissen elkaar in hoog tempo op. Net is het ene project afgerond, of het volgende vraagt alweer om aandacht. Gelukkig is snel schakelen geen probleem, en het hééft ook wel iets als er zoveel speelt. Met al die actie dit voorjaar voelt u zich als een spin in het web, en daar is niets mis mee. Zeker wanneer anderen dit ook zien en waarderen. Maar let op: complimentjes kunnen ook gebruikt worden om iets gedaan te krijgen.

Nu. Even. Niet.

Af en toe ‘nee’ zeggen is verstandig dit voorjaar. Anders zijn de 24 uren die een dag telt niet voldoende. Het resultaat kan dan zijn dat er te veel druk ontstaat, want weer kan zorgen voor slapeloze nachten. Het lukt dan op een gegeven moment gewoon niet meer om rust te vinden. Dus hoe leuk en eervol alles ook is, las regelmatig dagen in waarop de agenda leeg is.

KREEFT

22 juni tot en met 22 juli

Aan de slag

De Kreeft gaat een voorjaar van hard werken tegemoet. Dat is te wijten aan de omstandigheden, maar ook een beetje eigen schuld. Het valt nu eenmaal niet mee om werk aan anderen over te laten. In het vroege voorjaar is alles nog wel te doen, maar in mei begint de maat vol te raken. Toch duurt het nog tot de zomer voordat er weer wat rust in de tent komt. De lente is een tijd om de kiezen op elkaar te zetten en aan alle verplichtingen te voldoen. De beste remedie: laat anderen helpen. Dat kunnen ze best, echt.

Zuinig aan

Je zou denken dat al dat harde werken ook veel geld oplevert, maar dat is in het voorjaar nog niet het geval. Het lijkt zelfs eerder alsof er alleen maar extra geld uit vliegt. Er kunnen onverwachte rekeningen opduiken die zorgen voor slapeloze nachten. Gelukkig zijn er in de zomer gunstige financiële ontwikkelingen te verwachten. Maar tot die tijd is het verstandig om zuinig aan te doen.

LEEUW

23 juli tot en met 22 augustus

Bijna té gemakkelijk

Er staat de Leeuw een overwegend aangenaam jaar te wachten en dat begint al in de vroege lente. Er is veel dat goed gaat, op veel verschillende terreinen, en dan ook nog eens zonder dat het al te veel moeite kost. Zo blijft er tijd over voor leuke dingen, maar het kan ook leiden tot gemakzucht of overmoed. Want het lijkt wel alsof alles voor de wind gaat. Door een gebrek aan zelfdiscipline kunnen er kansen blijven liggen.

Mateloos lekker

Dat gebrek aan discipline wreekt zich allereerst op het gebied van gezondheid. Maat houden is moeilijk, de Leeuw gunt zichzelf eigenlijk alles. Te veel eten, snoepen of drinken, dat moet toch kunnen? Misschien is er even een spijtgevoel bij een te vol gevoel of ontwaken met een houten hoofd, maar dat verdwijnt snel. Totdat de weegschaal wraak neemt.

MAAGD

23 augustus tot en met 22 september

Stapje voor stapje

De afgelopen periode is niet eenvoudig geweest. De Maagd was de winter op een gegeven moment helemaal zat en snakte naar de lente, naar kansen om een nieuwe start te maken. Toch moet nog even geduld worden geoefend voordat alles weer op de rails staat. Vooralsnog gaat het vooruit, maar met kleine stapjes tegelijk. Zo klein dat ze nog niet echt vreugdevol kunnen stemmen. Toch gaat er wel degelijk iets ten goede veranderen. In juni komt er een kentering en begint alles weer te ‘stromen’.

Nog even geduld

Het geluk heeft het de afgelopen tijd een beetje laten afweten. Niet zo gek, uw leven stond op sommige punten op zijn kop, en dat heeft erin gehakt. Maar het schept ook kansen: verzet de bakens en ga nieuwe uitdagingen aan. Het goede nieuws komt dit keer met wat vertraging. Maar zodra blijkt dat de omstandigheden, van toen en nu, ook een positief effect hebben op de toekomst, verandert er veel.

WEEGSCHAAL

23 september tot en met 22 oktober

Richting zoeken

De Weegschaal is druk bezig dit voorjaar, maar vooral in gedachten. Verschillende dingen moeten overwogen worden en het kost tijd om bepaalde zaken een plekje te geven. De nog-doen-lijst is dan ook lang: persoonlijke ontwikkeling, voorwaarden scheppen voor een goede toekomst, zelf verder komen… Waarschijnlijk komt alles pas echt op gang na de zomer. Gedurende de lentemaanden is de richting gewoon nog niet duidelijk genoeg. Het betekent veel dubben, maar leidt ook tot intense gesprekken met anderen. Maak uiteindelijk wel een eigen keuze.

Financiële voorspoed

Aan het einde van 2017 zal de Weegschaal kunnen terugkijken op een succesvol jaar, een jaar waarin een grote ontwikkeling is doorgemaakt en misschien ook een jaar van financiële voorspoed. Maar in het voorjaar lijkt het daar nog niet op. Om het gebrek aan vooruitgang te doorbreken, is actie nodig. Maar dat gaat weer niet zonder geld. Het is dus beter om even pas op de plaats te maken. Doe deze lente rustig aan met geld en stel investeringen uit tot het najaar.

SCHORPIOEN

23 oktober tot en met 21 november

Kwestie van vertrouwen

Het gaat dit voorjaar steeds beter met de Schorpioen, maar of zij dat zelf ook zo voelt… Het is gemakkelijk om overal over te mopperen en er zijn altijd wel mensen die ergernis oproepen. Dat is jammer, want op die manier sneeuwen de dingen onder die wél goed gaan. Zeker in vergelijking met vorig jaar. Het lijkt haast wel alsof er geen vertrouwen is in eigen voorspoed dankzij allerlei vage gevoelens. Kijk eens objectief naar de omstandigheden en stel vast dat het allemaal best meevalt. De vooruitzichten voor later in het jaar zijn uitstekend.

Zuinig aan

Vanaf de late zomer komt er in financieel opzicht een goede tijd aan, dat is in ieder geval een prettig vooruitzicht. Doe dit voorjaar gewoon een beetje zuinig aan, dat zorgt voor een mooi uitgangspunt om in de tweede helft van het jaar te oogsten. Allerlei wensen kunnen dan alsnog in vervulling gegaan. En wie weet is er binnenkort toch al een kleine meevaller.

BOOGSCHUTTER

22 november tot en met 20 december

Betere balans

Het wordt een voorjaar van hard werken voor de Boogschutter. Normaal gesproken is een flinke inspanning geen probleem. Maar alle verplichtingen die er dit keer bij komen kijken, geven een gevoel van onvrijheid die voelt als extra belasting. Zoek naar een balans tussen werk en vrije tijd. Die is in het begin van de lente makkelijker te vinden dan aan het einde. Wel blijkt dat al dat harde werken tegen de zomer vruchten begint af te werpen. Dat maakt veel goed.

Meevallers

Al dat harde werken levert wel wat op. En al is geld niet zaligmakend, het is toch prettig om wat meer armslag te hebben. Soms dient zich deze lente ook zomaar een meevaller aan zonder dat daar veel extra voor hoeft te worden gedaan. De opbrengst wordt goed besteed, sommige aankopen blijken zelfs uiteindelijk echt lucratieve investeringen te zijn.

STEENBOK

21 december tot en met 19 januari

Gunstige ontwikkelingen

Veel gaat vanzelf dit voorjaar. Dat is vaak anders geweest, de meeste Steenbokken bereiken veel in hun leven, maar vooral doordat ze zich daar keihard voor inzetten. Maar nu zit alles mee. Dat kan aanvankelijk onwennig voelen, misschien ontbreekt het zelfs aan vertrouwen in deze gunstige ontwikkeling. Maar zodra blijkt dat het lot u inderdaad gunstig gezind is, groeit het zelfvertrouwen. Er kan zelfs sprake zijn van enige overmoed, waardoor beloften worden gedaan of afspraken gemaakt die in de toekomst tot problemen leiden. Kijk dus een beetje uit met toezeggingen.

Warm gevoel

Door al dat werken blijft er weinig tijd over om thuis te zijn. Geen probleem voor singles, maar Steenbokken met een gezin of afhankelijke familieleden doen er goed aan hier wel rekening mee te houden. Vooral ook omdat de liefde van naasten een warm gevoel geeft. Werk kan dit nooit evenaren. Echt geluk is dit voorjaar dan ook vooral thuis te vinden.

WATERMAN

20 januari tot en met 18 februari

Zelfdiscipline en waardering

Voor de meeste Watermannen is de lente een tijd waarin enkele elementen samenkomen: een enorm werkvermogen, meer zelfdiscipline dan gewoonlijk én positieve respons van de omgeving. Die waardering, zowel van leidinggevenden als van vrienden, doet goed en kan zelfs leiden tot extra kansen. Maak hier zeker gebruik van, energie is er genoeg.

Ongemerkt beter

Over het geheel genomen is er niets mis met uw gezondheid dit voorjaar. Lichte klachten verdwijnen naar de achtergrond en nemen vanzelf af doordat er weinig aandacht aan wordt besteed. De Waterman neemt alles zoals het komt en is zo druk met werken dat een dipje niet eens opvalt. Neem wel genoeg beweging in de buitenlucht, dat draagt ook bij aan een fit gevoel.

VISSEN

19 februari tot en met 20 maart

Mooie lente

Niet alles gaat even vlot in 2017, maar daar vormt de lente een prettige uitzondering op. Misschien blijven sommige resultaten uit, maar dat maakt nu even niet uit. Er staan leuke gebeurtenissen en ervaringen op stapel. Bijvoorbeeld een fijne vakantie, de aanvang van een studie of het oppakken van een nieuwe hobby. Alleen in mei is het misschien verstandig om even niet al te ambitieus te zijn, want dat zou voor frustraties kunnen zorgen. De rest van het voorjaar is echter een heel aangename periode.

Geduld

Geluk vindt de Vissen dit voorjaar in de liefde. Is er al een partner, dan gaat die er helemaal voor. Het is een prettig gevoel om op handen gedragen te worden. Singles kunnen al in het vroege voorjaar iemand ontmoeten die absoluut relatiemateriaal is. Geef het wel de tijd, want die is nodig in dit geval. Maar al dat geoefende geduld zal zeker worden beloond.

