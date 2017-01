Híerdoor weet je lichaam van tevoren al of hij de ware is

Geloof jij dat er 1 man voor jou op de wereld is of denk je dat iedereen meerdere grote liefdes kan hebben? Waar je ook in gelooft, je lichaam bepaalt eigenlijk al voor jou welke man goed voor je is.

Volgens een onderzoek dat gepubliceerd werd in Nature bepalen je genen en je weerstand op welke mannen je valt. Hoe? Dat heeft allemaal met je humaan leukocytenantigeen te maken. Klinkt als een goed woord voor galgje en vooral heel ingewikkeld, maar dit zijn eigenlijk gewoon antigenen die in elke lichaamscel voorkomen en belangrijk voor het immuunsysteem zijn. Deze genen bepalen namelijk welke cellen van het lichaam zijn en welke cellen virussen zijn en niet in het lichaam horen. Maar dat is dus niet alles wat ze kunnen, want ze kunnen blijkbaar ook invloed hebben op je liefdesleven.

Aantrekkingskracht

Uit dit onderzoek bleek namelijk ook dat koppels die een zeer verschillende samenstelling van de antigenen hebben juist een hele sterke aantrekkingskracht hebben. Maar het is toch een beetje ingewikkeld om iemand te vragen naar de samenstelling van zijn of haar antigenen. Gelukkig is er ook gebleken dat hoe groter de verschillen zijn in die genen, hoe groter de kans is dat je de ander lekker vindt ruiken. Dát kunnen we gelukkig dan wel weer testen.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Hij was verliefd op haar sinds zijn 9e en nu zijn ze 98 en nog steeds samen:



Bron: Elle.nl. Beeld: iStock.