Libelle’s Liesbeth (45) is zeker geen perfecte moeder. En met 3 dochters is het best een uitdaging om het huis een beetje toonbaar te houden. Maar de nieuwe loedermoeder-trend gaat haar echt een beetje te ver.

Een nieuwe term in de Dikke van Dale 2017 als je het mij vraagt. Loedermoeders! Dat zijn moeders die openlijk toegeven dat ze het slecht voor elkaar hebben. Die foto’s op Facebook en Instagram posten van overvolle wasmanden en vieze snotkinderen. Die de luizen voor lief nemen en denken dat die kriebelbeesten vanzelf vertrekken. Moeders die verdomd veel op Ma Flodder lijken, als je het mij vraagt.

Of ik zo’n model-moeder ben? Echt niet. Ik ben naast mijn werk gewoon een hele leuke en relaxte moeder, spreek dagelijks af met vriendinnetjes, neem de tijd voor mezelf en kook ook nog eens lekker en verantwoord. En dat alles in een keurig opgeruimd huis dat zo in de VT-wonen zou kunnen. Nee hoor, allemaal gelogen. Natuurlijk lukt me dat niet en ik ben al helemaal geen model-moeder.

Maar ik doe wel mijn best en ik ga de loedermomentjes zeker niet delen op social media. Dat geloeder doet mij denken aan mensen die altijd zeggen dat het slecht met ze gaat of dat ze het te druk hebben. Dat wil ik niet horen. En ik denk dat eigenlijk niemand dat wil.

Ik wil toch ook geen Doutzen met pukkels. Of een familiefilm die slecht afloopt. Of een foto-album met alleen mislukte vakantiefoto’s. En een zogenaamd leuk plaatje van een aangebrande appeltaart. Of muizenkeutels op het aanrecht. Ik wil dat allemaal niet op Facebook of Instagram zien. Ja natuurlijk, wij eten ook weleens pizza. En ja, mijn klerenkast is regelmatig ontploft. Maar dat hoeft niemand te weten. Ik wil nog steeds alles tegelijk én zo goed mogelijk. En dat blijf ik lekker proberen. En als het niet lukt, lig ik er niet wakker van. Maar ik ga dat niet van de daken schreeuwen. Ik kijk wel uit. Krijg ik straks ook nog ruzie met de buren.

Loedermoeders, ik heb maar één tip: richt een politieke partij op. En kijk eens of jullie genoeg aanhang krijgen in maart. Kunnen jullie mooi de kamer schoonvegen. En de slogan wordt dan: ‘Excuse the mess, we live here’. Maar laat die vuile was alsjeblieft binnen hangen. Zeg waar je voor staat en wat je graag anders zou willen!

Wie weet stem ik dan wel op jullie.

Loedergroet,

Lies.

Liesbeth (45) is moeder van Manou (14), Nikki (13) en Lynn (11). Ze is getrouwd met Boudewijn en woont samen met haar gezin in Naarden. Liesbeth heeft haar eigen tekstbureau en schrijft blogs op TrueLies.nl. Het is maar goed dat Boudewijn heel relaxed is, want Liesbeth denkt dat alles altijd kan. En eigenlijk is dat ook zo.

