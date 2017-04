5 manieren om pijn makkelijker te verdragen

Rugklachten, een knieblessure of een pijnlijk tandartsbezoek: pijn kan zich op allerlei manieren voordoen. Het liefst kom je zo snel mogelijk van je pijn af, maar wat als dat niet kan? Dan moet je ermee dealen, en dat kan op meerdere manieren.



Voorkomen is vaak beter dan genezen. Dr. Rutger legt in de video uit hoe je voorkomt dat je lage rugpijn krijgt.

Bewegen

Het is niet het eerste waar je aan denkt als je pijn lijdt, maar volgens onderzoekers van de universiteit van Oxford verhoogt bewegen op muziek je pijngrens. Door in actie te komen krijgt je endorfine niveau een boost waardoor je meer pijn kan verdragen. Bonus: als je samen met anderen op muziek beweegt, word je pijngrens nóg hoger. Dit komt door het gevoel van verbondenheid waardoor je nog meer endorfine aanmaakt. Die kroeg in dus!

Drama

Volgens de onderzoekers helpt naar drama kijken ook. De wetenschappers deden een experiment waarbij zij een aantal mensen naar emotionele beelden lieten kijken. Wat bleek: hoe emotioneler de mensen werden, hoe meer pijn ze konden verdragen. Hierbij geldt dezelfde reden als voor het bewegen op muziek: het gevoel van verbondenheid zorgt voor meer aanmaak van endorfine.

Cafeïne

Wie regelmatig last heeft van spierpijn door sporten zou van te voren een paar koppen koffie moeten drinken, stellen onderzoekers van de universiteit van Illinois in de VS. De receptoren die ervoor zorgen dat pijnsignalen worden doorgegeven aan de spieren, zouden geblokkeerd worden door de cafeïne.

Vloeken

Juist hetgeen dat eigenlijk niet gepast is als we pijn ervaren, namelijk vloeken, schijnt heel goed te helpen. Psychologen denken dat vloeken een vecht- of vluchtreactie bij mensen oproept. Dit zorgt voor een verhoogde hartslag, je wordt er alert door én het verhoogt je pijngrens.

Afleiding

En soms moeten we het ook niet moeilijker maken dan het is: het aloude advies ‘afleiding zoeken’ werkt ook. Pijn wordt namelijk erger als je je erop focust en als je ouders tijdens je opvoeding altijd veel aandacht hebben besteed aan pijn, is de kans groter dat je een lagere pijngrens hebt.

LEES OOK:

Bron: Quest, Psychologie. Beeld: iStock