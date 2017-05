Mensen met déze eigenschappen worden sneller gelukkig

Een deel van ons geluk is maakbaar: je geluk is namelijk voor 50 procent afhankelijk van hoe je reageert op omgevingsfactoren. Maar wat ook meespeelt bij het ervaren van geluk is je persoonlijkheid. Herken je één of meer van onderstaande eigenschappen? Dan word je waarschijnlijk sneller gelukkig!

Iedereen haalt uit andere dingen zijn of haar geluk. Wies legt in de video uit waar zij haar geluk uit haalt.

Je bent onafhankelijk

Mensen die in hun denken en handelen niet al te sterk gericht zijn op anderen, worden sneller gelukkig. Mensen die zichzelf vooropstellen – zonder dat ze anderen hierbij achterstellen – zorgen beter voor zichzelf en kiezen sneller voor hun eigen geluk.

Je kan goed over je gevoel praten en hebt een sterk zelfreflecterend vermogen

Wie gevoelens goed kan onderscheiden en erbij stil kan staan, heeft een groter vermogen om geluk te zien en te voelen.

Je kan je goed hechten aan andere mensen

Mensen die geen moeite hebben met hechten, hebben vaak een veilige basis van waaruit ze kunnen openstaan voor nieuwe manieren van denken, voelen en handelen. Mensen die dit niet kunnen, zijn vaak angstiger binnen een relatie: dit werkt verlammend waardoor geluk niet meer voelbaar is.

Je bent lief voor jezelf

Mensen die zichzelf af en toe wat gunnen en niet al te kritisch zijn naar zichzelf, zijn gelukkiger. Zij staan zichzelf de fijne momenten toe en kunnen hier meer van genieten. Perfectionisten zijn het tegenovergestelde: voor hen is het nooit goed genoeg en dan heb je meer moeite met gelukkig zijn.

Je ervaart betekenis in je leven

De mensen die op een bepaalde manier betekenis geven aan het leven, zijn het meest gelukkig. Het maakt niet uit wat voor betekenis je aan het leven geeft: of je nu een levensdoel voor ogen hebt of een bepaald geloof naleeft. Het gaat erom dat je betekenis geeft aan je leven.

Bron: het Grote Geluksonderzoek Beeld: iStock