“Ik ga nog gewoon met mijn zoons van 6 en 8 jaar in bad”

Hanneke Mijnster (36) is jongensmoeder en vindt dat we als ouders veel te moeilijk doen over bloot.

Vorige week sprak ik met een single vader over logeerpartijtjes.

Hij heeft een dochter van negen en zij hield een slaapfeestje met haar vriendin. “Ja, nou, toen durfde ik dus echt niet in de buurt van de badkamer te komen. Ze zaten samen in bad en als man alleen moet je daar toch op letten.”

Triest eigenlijk. Omdat hij en ik allebei weten tot welke insinuaties het kan leiden als hij de handdoeken komt brengen. En er verder niemand raar opkijkt als ik hetzelfde zou doen wanneer mijn neefje komt logeren. We doen met z’n allen zo betweterig over bloot.

Wat vindt het kind?

Laatst was er zo’n Australische presentatrice, Carrie Bickmore, die de wind van voren kreeg omdat ze haar nog met haar zoon van negen in bad ging. Carrie zag het uurtje samen weken vooral als qualitytime, maar volgens haar vriendin (en de hele goegemeente eigenlijk) moest ze er zo snel mogelijk mee stoppen. Omdat haar zoon ‘al’ negen was, was het toch raar en had hij vast al behoefte aan privacy. Zelf had ze er zo nog helemaal niet naar gekeken en ook haar zoon gaf geen teken van ongemak.

Twee jaar geleden plaatste de Deense comedian Torben Chris een foto op Facebook waarop hij met zijn tweejarige dochtertje in bad zat. Ook hij kreeg de volle laag. Ze was twee! Voor zo’n meisje leeft privacy helemaal nog niet en zijn het ook hier weer dezelfde insinuaties als bij de single vader die de waterpret bederven. Insinuaties die intimiteit eerder schaden dan beschermen.

Barrières in het badritueel

Natuurlijk kunnen we niet voorzichtig genoeg zijn als het om onze kinderen gaat. Maar welk voorbeeld geven we door barrières in het badritueel op te werpen? Maken we bloot niet juist gek, eng en daardoor extra spannend door het uit de weg te gaan? Samen met je kind in bad gaan, geeft je juist de mogelijkheid om echt contact te maken en alles te bespreken. Hoe de dag was, dat je nog nooit een dinosaurus in het wild bent tegengekomen, dat we misschien morgen wel weer eens pannenkoeken eten, dat jouw borsten van jou zijn en dat je het niet fijn vindt als je zoon er steeds in prikt, dat Starwars inderdaad cool is en dat hij uiteraard zelf zijn piemel mag wassen.

Bloot hoort bij het leven en grenzen aangeven ook. Ik geef als moeder de grenzen aan van mijn privacy en ik zie dat mijn kinderen dat nu ook gaan doen. Zo wil ik echt alléén naar de wc (dus ook niet blijven praten aan de andere kant van de deur) en wil ik geen handjes op mijn borsten als ik me afdroog. Mijn zoons snappen die grenzen en hebben inmiddels hun eigen regeltjes gemaakt. Mijn grote 8-jarige gaat lekker op eigen houtje naar de wc en in bad en wil tot zijn buik door mij afgedroogd worden. Daarna doet hij het zelf. De jongste trekt bewust in een andere kamer zijn onderbroek uit, om vervolgens met een wapperende willy door de gang naar het bad te rennen. Die privacy van die gesloten deur heeft hij nodig en dat is goed.

Uiteindelijk belanden ze samen in bad en is er geen groter feest dan dat ik erbij stap. Al is het maar omdat het water dan écht tot de rand komt.

Hanneke Mijnster (36) is jongensmoeder, recent single en freelance verhalenmaker. Met rasse schreden vindt ze haar weg tussen co-ouderschap en carrière. Ze leert het leven en vertelt er graag over. Samen met Guus (8) en Freek (6) en haar lieve vriendinnen maakt ze van elke dag iets moois.

