Dít is waarom moeders hun kind soms bij de verkeerde naam noemen

Het is je vast wel eens overkomen: je roept je zoontje omdat het etenstijd is, maar noemt hem per ongeluk bij de naam van je man, van je andere kind, of zelfs bij de naam van de hond! Psychologen hebben nu onderzocht hoe dat precies komt.

In het onderzoek van Duke University werd aan meer dan 1700 mensen gevraagd of zij wel eens bij de verkeerde naam werden genoemd, of dat ze zelf wel eens de mist ingaan. Ook vroegen de onderzoekers welke verkeerde namen er dan genoemd werden en wat de relatie was met die mensen.

Vooral moeders

Wat bleek? Het overkomt mensen van alle leeftijden, niet alleen oudere mensen. Maar het blijkt wel vooral voor te komen onder ouders, met name moeders, die hun kind bij de verkeerde naam noemen. Het gaat dan vaak om namen van verschillende kinderen die door de war worden gehaald, maar er zijn ook genoeg moeders die hun kind roepen met de naam van het huisdier!

Sociale groep

Zo’n naamsverwarring heeft een mooie oorzaak, ontdekten de onderzoekers. Als een moeder haar kind bij de verkeerde naam noemt, is dat vrijwel altijd de naam van een ander familielid (of een huisdier dus…), maar nooit de naam van een collega of kennis. Het gaat om mensen die in dezelfde sociale groep vallen.

Relaties

Het zit zo: we slaan informatie in onze hersenen op in het zogenoemde ‘semantische geheugen’, dat werkt als een soort netwerk van verbanden en relaties. Als je dus even niet op de naam van je kind kunt komen, kan het zijn dat er informatie van een gerelateerd persoon wordt geactiveerd, zoals de naam van een ander familielid. Met andere woorden: als een moeder haar kind bij de naam van zijn broer of zus noemt, komt dat omdat ze van hen allebei houdt.

Goed excuus

De volgende keer dat jij iemand bij de verkeerde naam noemt, heb je dus een goed excuus. Het komt gewoon doordat je zo veel van hen houdt. En schaam je er niet voor: het is juist een mooi teken dat je meerdere dierbaren in je leven hebt!

Bron: Quartz. Beeld: Istock