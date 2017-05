Interessant: er bestaat een verband tussen intelligentie en naaktlopen

Ben jij zo iemand die gerust op zondagochtend poedeltjenaakt door het huis banjert? Of bij thuiskomst direct zoveel mogelijk uittrekt? Dat zegt dus blijkbaar iets over je intelligentie.

Dat blijkt uit onderzoek dat werd gepubliceerd in Personality and Individual Differences. De onderzoekers kozen een groep proefpersonen uit van we de persoonlijkheidskenmerken waren vastgelegd aan de hand van de Big Five -persoonlijkheidsschaal. Vijf factoren spelen hierbij een rol: extraversie, nauwkeurigheid, emotionele stabiliteit, openstaan voor nieuwe ervaring (wat in verband wordt gebracht met intelligentie) en servicegerichtheid.

Alledaagse gewoontes

Deze deelnemers beantwoordden eerder al vragen over hoe vaak ze alledaagse dingen in hun leven deden, zoals kauwen op een potlood, diëten en zingen onder de douche. De onderzoekers legden die antwoorden naast de karaktereigenschappen uit de Big Five-persoonlijkheidsschaal.

Naaktlopers

Het opvallendste waren de bevindingen onder de respondenten die hoog scoorden in de categorie open staan voor nieuwe ervaringen/intelligentie. Deze groep mensen loopt graag thuis naakt rond. En niet alleen trekken ze thuis graag hun kleren uit; ze houden ook van een spicy ontbijt, kopen vaak biologisch eten, vloeken vaker in de buurt van andere mensen en zijn meestal geen aanhanger van een sportteam. ’t Is maar dat je het weet.

