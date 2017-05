Knappe looks en een vette bankrekening zijn allemaal leuk en aardig, maar Nederlandse singles zijn vooral op zoek naar iemand met wie er wat te lachen valt.

Een verleidelijke glimlach of hysterisch de slappe lach; lachen is gezond én aantrekkelijk. Dat blijkt uit onderzoek dat de datingsite Parship.nl deed onder 1047 vrijgezellen. Driekwart van de ondervraagden geeft aan dat ze het belangrijk vindt dat een partner haar aan het lachen maakt. 88% van de singles verkiest een partner met humor boven een partner met een knap uiterlijk.

Bankrekening

Mannen vinden looks toch nog net iets belangrijker; bij hen verkiest 70% een vrouw met humor boven een knap exemplaar. En 88% van alle ondervraagden heeft liever iemand die hen aan het lachen maakt dan iemand met een gespekte bankrekening.

Niet op één lijn

Lachen is dus belangrijk, maar is het ook een breekpunt als jullie niet dezelfde humor delen? “Ja”, zegt zeker 85% van de deelnemers. Zij knappen af op een date zonder humor en 52% kapt de boel af als ze qua humor niet op één lijn liggen.

Onverzorgd gebit

Maar als je dan een leukerd mét humor hebt gevonden, liggen er nog een paar afknappers op de loer. De grootste: een onverzorgd gebit. 78% haakt af wanneer de date in kwestie geen mooie lach heeft. Met 73% staat een vieze adem op de tweede plek, gevolgd door een lach met consumptie (45%), iemand die een vreemd geluid produceert tijdens het lachen (15%) of een heel hoog of laag lachje dat niet past bij die persoon (13%).

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Beeld: iStock