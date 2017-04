3 onverwachte dingen die je uiterlijk over je vertellen

Of je het nou leuk vindt of niet; in eerste instantie beoordelen we iedereen op z’n uiterlijk. Aan de hand van uiterlijke kenmerken proberen we te ontdekken wat we voor vlees we in de kuip hebben. Maar dat doen anderen dus ook bij jou.

Soms klopt je gevoel helemaal, maar soms blijkt wanneer we iemand beter leren kennen ook dat we er met die eerste indruk helemaal naast zaten. Maar hoe oppervlakkig ook; dit zijn de veronderstellingen die mensen maken gebaseerd op je uiterlijk.

Mensen denken dat je positieve eigenschappen hebt als je aantrekkelijk bent

Dat is wat psychologen ook wel het ‘halo’-effect noemen. Bij mensen met knappe looks gaan we ervan uit dat het met hun gevoel voor humor en intelligentie ook wel goed zit. De universiteit van Texas ontdekte ook dat mooie mensen ook nog eens meer geld verdienen. Mensen beoordelen je leiderschap op je lengte

Er zijn twee factoren waarop mensen beoordelen of je in staat bent leiding te geven: lengte, en ongelooflijk maar waar: geslacht. Dat wijst onderzoek uit 2013 door Europese en Amerikaanse psychologen aan. In dat onderzoek moesten mensen op basis van portretfoto’s raden hoe lang iemand was. Diezelfde factoren (geslacht, lengte van iemands gezicht) werden daarna gebruikt om iemands leidend vermogen in te schatten. De gezichten van mensen die lang werden geschat, scoorden ook hoger op leiderschap. Mensen zien hoe spontaan je bent op foto’s

Mensen verzamelen gegevens over je karakter aan de hand van hoe je poseert op foto’s. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Texas onder 123 studenten. De deelnemers konden uiteindelijk accuraat beoordelen of degene op de foto extravert, introvert, zorgvuldig, religieus of zelfverzekerd is aan de hand van een spontaan genomen foto (in plaats van een geposeerde pasfoto).

Bron: My Domaine. Beeld: iStock