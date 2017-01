Deze aparte bijwerking van paracetamol ken je waarschijnlijk nog niet

Paracetamol verzacht niet alleen pijnklachten, maar zorgt er ook voor dat je echt even een ander mens bent. En dat is niet per se in positieve zin.

Onderzoekers van de universiteit van Ohio ontdekten namelijk dat mensen die paracetamol hebben geslikt zich minder goed in kunnen leven in anderen. “Als je ruzie krijgt met je vriend of vriendin terwijl je net paracetamol hebt geslikt, kan het zijn dat je minder goed zult begrijpen wat je fout hebt gedaan”, zeggen de onderzoekers.

Inschatten

Ze lieten 40 studenten een drankje met 1.000 mg paracetamol drinken en 40 studenten een drankje zonder paracetamol. De deelnemers wisten niet of ze wel of geen paracetamol hadden gekregen. Vervolgens moesten de studenten 8 verhaaltjes waarin fysieke en mentale pijn werd beschreven lezen. In een verhaal verloor iemand zijn vader en in een ander verhaal sneed iemand zichzelf zo diep dat het bot te zien was. De studenten moesten inschatten hoeveel pijn de hoofdpersoon zou hebben met een cijfer tussen de 1 en 5.

Wat blijkt: de studenten die paracetamol hadden geslikt, schatten de pijn allemaal een stuk lager dan de studenten die géén paracetamol hadden geslikt.

Bevestigd

Die conclusie werd in 2 andere testjes bevestigd. In een test werden de deelnemers blootgesteld aan een onaangenaam hard geluid. Daarna moesten ze inschatten hoeveel pijn dit aan de oren van andere mensen zou doen. De studenten met paracetamol schatten die pijn een stuk lager in. In een andere test kregen ze een filmpje voorgeschoteld waarin iemand werd buitengesloten. Ook daar moesten ze inschatten hoeveel pijn dit die persoon zou doen en schatten de paracetamol-slikkers de pijn veel lager in.

Pijn en empathie

De onderzoekers vermoeden dat dit komt doordat pijn en empathie zich in dezelfde delen van de hersenen bevinden. Uit een eerder onderzoek van dezelfde universiteit bleek ook dat je vreugde minder intens voelt wanneer je paracetamol hebt geslikt. Hoe dat zit met een pijnstiller als ibuprofen is nog niet bekend.

