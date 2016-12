Hierover praten de meeste mensen vlak voordat ze overlijden

Waar praten de meeste mensen die op sterven liggen over? Het klinkt misschien een beetje ongezellig, maar Kerry Egan kreeg deze vraag zo vaak dat ze besloot er een boek over te schrijven.

De Amerikaanse Kerry Egan bezoekt voor haar werk al jaren mensen voor ze overlijden. Zij vertelt dan ook dat deze mensen het voor ze overlijden niet hebben over God of bijvoorbeeld de zin van hun leven, maar vooral over hun familie. En dan vooral over de liefde die ze hebben gekregen en aan hun familie hebben gegeven, maar ook over de momenten dat dat juist niet het geval was. Liefde is over het algemeen een onderwerp waar veel mensen het vlak voor ze dood gaan over hebben. “Als ze echt hun laatste adem aan het uitblazen zijn, zijn er ook mensen die om hun moeder of hun vader roepen”, zegt Kerry Egan tegen HLN.

Verschrikkelijke verhalen

Volgens de vrouw laat dat ook zien dat dat het belangrijkste is in het leven: familie en vrienden. Maar er zit ook een keerzijde aan haar werk. Zo hoorde de vrouw ook verschrikkelijke verhalen over dingen die er gebeurd zijn in de families. “Het verbaasde me elke keer weer dat er in veel gevallen toch nog vergeving en verzoening was”, sluit ze af.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock.