Libelle’s Laurence probeerde in 2016 52 boeken te lezen. Een boek per week.

Lezen zou goed voor je zijn: het vermindert stress, je krijgt meer empathie voor medemensen omdat je je inleeft, je vergroot je woordenschat… Zo kan ik nog even doorgaan. Dat had ik allemaal niet in mijn achterhoofd toen ik besloot een ‘reading challenge’ te doen. Ik hou gewoon van lezen.

Ik weet niet zo goed wat ik dacht toen ik in januari vorig jaar 52 boeken intoetste. Pas toen de mond van de meeste mensen aan wie ik het vertelde openviel, had ik door dat 52 boeken per jaar lezen wellicht wat hoog gegrepen was. Maar ik studeer literatuurwetenschappen, ben al van kleins af aan fervent lezer en dacht: als je een keertje achteropraakt dan lees je er gewoon een dichtbundel bij, toch?

Eindstand

De eindstand, ik verklap het maar meteen:

Begonnen in: 48 boeken

Uitgelezen: 38 boeken – waarvan 25 geschreven door een vrouw, 13 door een man

Dat is 14 (14!) boeken te weinig

Ha, what was I thinking?

Wel leuk om te weten: in totaal las ik 10.944 pagina’s. Dat klinkt best netjes, toch? Mijn innerlijke criticus lacht nu hard: dat is een schamele 30 pagina’s per dag. Ik kan meer. Of nou ja, misschien ook niet. Ik wíl meer kunnen.

Januari: voorlopen op schema

Het jaar begint zó goed: de eerste maand lees ik 6 boeken, omdat ik 2 keer op vakantie ga en zwem in leestijd. Ik lees het fijne De Amerikaanse Prinses van Annejet van der Zijl, het grappige Funny girl van Nick Hornby en het totaal deprimerende en vooral doodenge De cirkel van Dave Eggers. Tijdens een weekendje Parijs begin ik aan Olive Kitteridge, waar Elizabeth Strout (mijns inziens terecht) de Pulitzer voor heeft gewonnen. Allemaal goeie boeken en ik ben high. Dit wordt mak-ke-lijk denk ik nog, misschien lees ik wel méér dan 52 boeken, ik loop tenslotte al 2 hele boeken voor.

Riiiiight.

Februari, bijbenen

In Parijs heb ik The bell jar van Sylvia Plath van mijn moeder gehad. Het is goed leesbaar, maar absoluut geen doorleesboek. De vlammenwerpers van Kushner dat ik daarna lees ook niet, dus besluit ik de korte novelle Twee vrouwen van Mulisch te doen, en eindig de maand met verhalende dichtbundel Driedelig paard, omdat ik niet mijn voorsprong wil opgeven deze maand.

“To be young was to be more closely rooted to the thing that forms you,”

― Rachel Kushner, The Flamethrowers

Maart, dag voorsprong

Pluche van oud-politica Femke Halsema is FANTASTISCH (je krijgt echt een goed beeld van de gekke wereld van de politiek), in tegenstelling tot Een heel leven van Robert Seethaler dat ik daarna lees. Het boek wordt alom geprezen maar ik vind het niet om doorheen te kómen. Het nadeel van deze challenge: je wil niet stoppen. Waar ik normaal gesproken al lang had gedacht: superdoei Seethaler, ik geef het op, vind ik nu dat ik het moet uitlezen, want ik heb een quotum te halen. Ik begin in The world according to Garp, maar het wil niet vlotten en zo is ineens mijn voorsprong weg.

April en mei, nog steeds op schema

Goed boek deze maanden: As in tas van Jelle Brandt Corstius, maar beste boek: Kafka on the shore van Murakami. Die laatste is een van mijn favoriete schrijvers, en na het boek moet ik gewoon even bijkomen. Ik vind geen enkel ander boek zo goed. Gelukkig heb ik dan al genoeg gelezen voor die maanden.

“Silence, I discover, is something you can actually hear.”

― Haruki Murakami, Kafka on the Shore

Juni en juli: 4 boeken

En dan loop ik vast. Ik lees wat chicklits (waaronder all time favourite Marian Keyes) en het mooie Schitterende ruïnes. Verder hang ik buiten, want het is mooi weer. Ik raak achterop, het stoort me niet heel erg, want nog maanden om in te lopen, toch?

Bijhouden hoeveel boeken je leest kan met de superhandige website GoodReads

Augustus en september: 9 boeken

Ik loop weer 1 boek in. Beste van deze 2 maanden: Marquez’ Kroniek van een aangekondigde dood, De Meisjes van Emma Cline en The vacationers van Emma Straub. Van die laatste schrijver wil ik meteen alles lezen. Over 2 andere boeken die ik deze maand lees zijn anderen lyrisch, maar ik begrijp werkelijk niet waarom. Compassie van Stephan Enter (zelfs genomineerd voor de ECI literatuurprijs) en Kom hier dat ik u kus van Griet op de Beeck… Wat een heisa om niks.

September: 4 boeken

Yes, alle 4 leuk om te lezen. Het rare The vegetarian van Han Kang, het ontroerende Modern Lovers van Emma Straub, en twee hilarische boeken: Yes Please van Amy Poehler en nog grappiger The girl with the lower back tattoo van Amy Schumer. In het boek dat ik daarna oppak, Hoe lees ik, adviseert oud-uitgever Lidewijde Paris me om langzamer te lezen, zodat je meer van de boeken meekrijgt. Maar ik loop een paar boeken achter, Lidewijde. Ik heb geen TIJD om langzamer te lezen.

“I mean, it’s never too late to decide to do something else. Becoming an adult doesn’t mean that you suddenly have all the answers.”

― Emma Straub, Modern Lovers

Oktober: 1 boek! SLECHTS! 1! BOEK!

Het meisje in de trein nekt me. Aangeraden door een vriendin die zei “Het leest als een trein” (ik verzin dit niet), ben ik er vol goede moed aan begonnen. Het is niet te doen. Niet spannend, niet interessant, niet mooi geschreven. Maar het is oktober, dus ik moet het van mezelf uitlezen. Zonder die idiote regel had ik deze maand misschien nog iets in kunnen halen, maar denk maar niet dat ik dat op tijd inzie. Met pijn en moeite haal ik de laatste bladzijde en geef het boek 2 sterren op GoodReads.

Ik doe nog een vruchteloze poging te Googlen welke korte boeken goed zijn om zo tijd te winnen, en kom op een website waar ze 50 short books for busy people aanraden. Fijn! Ik ben busy, ik zoek short books. Ze adviseren A Room of One’s Own van Virginia Woolf. Haha! Aan dat boek heb ik eens 10 weken college besteed, dat is de slechtste tip tot een korte leeservaring ooit. Ik voel de stressvlekken opkomen. Dit ga ik dus niet redden.

November: 3 boeken

Ondanks dat ik Mark onze premier, geschreven door Sheila Sitalsing geweldig vind (het boek, niet de premier) is deze maand niet beter dan oktober. Ik merk dat ik zenuwachtig word van het project en lezen niet meer leuk vind. Voor iemand die op tijd naar bed ging om te gaan lezen (ja, ik ben een nerd, nou en) is dat een rare gewaarwording. Ik besluit om met mijn buurman een abonnement op online televisiezender Netflix te nemen en dan komt er van lezen helemaal niets meer.

December: apathie

Ik doe net of mijn ‘reading challenge’ er niet is en negeer vragen (of smalende opmerkingen) van vrienden. Netflix is mijn nieuwe vriend. Volgend jaar ga ik wel weer lezen. Tegen het eind van december spoed ik nog door wat korte boeken om het eindresultaat wat minder gênant te laten zijn, maar dat is meer voor de vorm. Op 31 december ben ik teleurgesteld en er helemaal klaar mee.

Maar óók heel opgelucht dat een nieuw jaar betekent dat ik weer kan lezen voor de lol en niet voor de cijfers. Whoehoe!

Conclusie

Nooit meer een ‘reading challenge’ voor mij. Hoewel het me in het begin van het jaar motiveert meer te lezen, en het een goede stok achter de deur is – ook om door te zetten als je een boek wat minder interessant vindt, is zo’n stressvol einde van de challenge het sowieso niet waard.

Of ik kan een volgende challenge natuurlijk een minder idioot aantal boeken nemen. Wat denken jullie?

Tot slot…

Top 3 beste boeken

Kafka on the shore – Haruki Murakami

The vacationers – Emma Straub

Pluche – Femke Halsema

Top 3 slechte boeken (sorry Stephan, Robert en Marnix)

Compassie – Stephan Enter

Een heel leven – Robert Seethaler

Vrij – Marnix Pauwels

