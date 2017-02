Dit is de reden waarom je je vaker zou moeten vervelen volgens de wetenschap

Of je nou een ongeduldig of uiterst geduldig type bent: er komt een punt waarop je je gaat vervelen. Gelukkig hebben we altijd iets op zak waarmee we het gros van de tijd kunnen doden: onze telefoon. Maar als het aan de wetenschap ligt, moeten we ons juíst af en toe flink vervelen.

Volgens onderzoekers van de University of Southampton zijn we alleen maar gebaat bij verveling. We worden er namelijk een stuk creatiever van. Voor het onderzoek verdeelden de wetenschappers de groep proefkonijnen in tweeën: een testgroep mocht nummers overtypen uit een telefoonboek en de andere groep mocht doen waar ze zin in had. Vervolgens werden beide groepen gevraagd om een nieuwe toepassing voor plastic bekertjes te bedenken.

Brok creativiteit

Wat bleek? De groep die de oersaaie taak had om de nummers over te typen kwam met veel meer ideeën en was een stuk creatiever dan de groep die mocht doen waar ze zin in had. Vervolgens werden de proefpersonen aan een tweede experiment onderworpen. De groep die naar saaie screensavers moest kijken, bleek achteraf een stuk creatiever dan de groep die vrij was om alles te doen. Zo werd de groep die naar de screensavers moest kijken gevraagd om verschillende associaties te geven bij een bepaald woord. Deze proefpersonen kwamen met veel meer antwoorden dan de groep die vrij werd gelaten.

Junkfood

Onderzoekers hebben door deze experimenten een nieuwe kijk op ‘verveling’ gekregen. Zo wordt doelloos op je telefoon zitten ook wel vergeleken met snacks en junkfood. Want het verzadigt heel even, maar kort daarna ben je alweer verveeld. Zo suggereren de wetenschappers dat we ons vaker moeten vervelen. Want tja, je krijgt niet zomaar de beste ideeën als je wakker ligt in bed of als je op de wc zit.

Bron: Businessinsider.nl. Beeld: iStock