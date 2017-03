Dit is de nummer één reden dat vrouwen hun relatie verbreken

Er zijn veel redenen waarom een relatie over kan gaan. Het gevoel is er niet meer, verschillende interesses, uit elkaar gegroeid. Maar volgens een Amerikaans onderzoek is er één duidelijke reden waarom vrouwen hun mannen ‘dumpen’.

Datingwebsite WhatsYourPrice besloten onderzoek te doen onder hun leden. Zij vroegen bijna 7000 mannen en vrouwen waarom zij hun relatie hebben beëindigd in 2016. De resultaten zijn fascinerend.

Want de politieke tumult van bijvoorbeeld de Brexit, Trump en andere politieke zaken hebben er mede voor gezorgd dat 35 procent van de vrouwen in 2016 het uitmaakte. ‘Politieke verschillen’, voerden ze aan als reden. Reden nummer twee was slechte seks, zo gaf 24 procent van de vrouwen aan.

Op de derde plek (13 procent) kwam onenigheid over financiën, op de vierde plek jaloezie (10 procent) en op de vijfde plek wantrouwen (met 6 procent).

Bron: metro.co.uk. Beeld: iStock