Ruim 8 jaar leven Carien (54) en haar vriend in harmonie samen (nou ja, als je de knallende ruzies van de laatste maanden niet meerekent). Tot hemelvaart 2015 vriendlief de handdoek in de ring gooit en Carien haar leven opnieuw moet vormgeven. Tot overmaat van ramp staat er ook nog een reorganisatie voor de deur bij het bedrijf waarvoor ze werkt. Dat levert nieuw inzicht op en een onverwachte carrièreswitch.

Als er in het voorjaar van 2015 een einde komt aan mijn relatie, is dat niet echt een verrassing. Echte liefde kan best tegen een stootje, maar legt het uiteindelijk toch af tegen desinteresse. Dat doet pijn, en het is best zwaar om mijn leven opnieuw vorm te geven. In dezelfde periode kondigt mijn werkgever een grote reorganisatie aan. Veel banen staan op de tocht. Maanden leven mijn collega’s en ik tussen hoop en vrees. Mogen we blijven of moeten we gaan?

Gek genoeg maakt dezelfde reorganisatie een einde aan mijn ongenoegen. En ik ben opgelucht als de verlossende woorden eindelijk vallen. Ik hou mijn baan, maar de taken veranderen. Met jonge en inspirerende collega’s vorm ik een nieuw team. We brainstormen wat af. Voortaan heb ik doelstellingen en resultaatafspraken. Ik adem. Ik leef. Weg met de comfortzone. Iedere dag leer ik nieuwe dingen die me veel voldoening geven, zoals het bedenken van een campagne voor social media. Met verhalen van studenten en medewerkers omdat de uni zonder deze mensen niet meer dan een hoop stenen is. Gebouwen zonder ziel. Voor de interviews huur ik iemand in, al zou ik het diep vanbinnen best zelf willen doen. Alleen denk ik niet dat ik het kan, dus zet ik die gedachte snel van me af.

Op een dag zie ik een oude man schoffelen in de tuin. ‘Dat is meneer van der G.’, zegt mijn collega. ‘Hem moet je interviewen.’ Er is die dag geen journalist aanwezig. Zal ik het doen? Is dit mijn kans? In eerste instantie voel ik vooral weerzin. Dat kan ik niet, dat wil ik niet. Zou niet weten hoe. Maar ik doe het en inmiddels heb ik meer dan 100 mensen geïnterviewd. Het eerste interview blijft op mijn netvlies staan. De hoogbejaarde tuinman, die wekelijks de perkjes aanharkt bij het bedrijf waarvoor ik werk, wil best even babbelen. Het wordt een bijzonder gesprek. De uitwerking ervan is best lastig, want hoe vat ik een leven samen in 300 woorden? Dat is tenslotte niet zomaar iets. Maar aan het einde van het gesprek voel ik iets onoverwinnelijks. Zo van: dat heb ik toch maar mooi gedaan. Vanaf die dag is de schrijver in mij klaarwakker en zie ik mensen in het voorbijgaan op straat niet langer als passanten maar als een onuitputtelijke bron van verhalen. Bij ieder interview neem ik alles in me op, de stem, mimiek en zelfs het kraken van schoenen of knisperen van meegebrachte etenswaren.

Ik luister naar mensen die vaak meer weten van het leven dan ik zelf. Interviewen brengt me op de meest uiteenlopende plekken, zoals laatst op het balkon op de 41e etage van een flatgebouw. Het uitzicht is weliswaar waanzinnig, maar door hoogtevrees kan ik er nauwelijks van genieten.

Er is een leven voor en na de relatiebreuk en reorganisatie. In vrijwel niets lijkt mijn huidige leven of mijn werk op het oude. Veranderen, het roer omgooien. Dat kan iedere dag opnieuw. Soms denk ik aan vroeger, aan de magnetronmaaltijden die mijn ex en ik ’s avonds uit de verpakking eten. Op de bank bij de televisie, om vervolgens in slaap te vallen. We zijn veel beter af zonder elkaar. En ik maak werk van mijn passie. Schrijven, ik wil het al mijn hele leven, maar het duurt 52 jaar voordat ik de woorden vind.

Carien van der Wal (54) is schrijver en interviewer bij o.a. Erasmus Universiteit en Forever39. Ze is single moeder van drie kinderen: Tim (20), Luca (18) en Callán (16). Carien is gek op Scandinavische thrillers en hoopt ooit zelf een spannend boek te schrijven. Ze is verslaafd aan zoute drop, haar iPhone en hardlopen. En vindt iedere dag een nieuwe uitdaging.

