Waarom je slechter gaat slapen naarmate je ouder wordt

Sliep je vroeger elke nacht als een roosje, maar kun je nu vaak de slaap niet vatten? Er is een logische verklaring voor.

Slechter slapen is een typisch ouderdomskwaaltje, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van California, Berkeley. Als je ouder wordt, krijgen je hersenen meer moeite met het genereren van langzame hersengolven, die je helpen om in een diepe slaap te komen. “De delen van onze hersenen die als eerste slechter gaan werken naarmate je ouder wordt, zijn precies de delen die ons in een diepe slaap zouden moeten brengen”, zegt professor Matthew Walker.

Slaapgerelateerde kwalen

Die verandering van diep slapen naar onrustig en onbevredigend slapen, kan al optreden als je een jaar of 30 bent. En dat maakt de weg vrij voor allerlei slaapgerelateerde kwalen op middelbare leeftijd. “Bijna elke ziekte die ons op latere leeftijd doodt, houdt verband met het gebrek aan slaap”, aldus de neurowetenschapper. Hij noemt ziektes als Alzheimer, diabetes, obesitas en beroertes.

Betere behandelingen

Walker waarschuwt dat slaappillen niet de oplossing zijn. “Slaappillen verdoven je hersenen. Denk niet dat verdoving hetzelfde is als echte, natuurlijke slaap. Dat is het niet. We moeten dus op zoek naar betere behandelingen tegen slaapproblemen bij ouderen. Vanaf nu is dat een van onze belangrijkste onderzoeksmissies.”

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95

LEES OOK:

Bron: Berkeley News. Beeld: iStock