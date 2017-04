Dít zegt jouw sterrenbeeld over jou als vriendin

In elke vriendinnengroep zitten verschillende vriendinnen. De een is de grappige, de andere de gevoelige. Het blijkt dat je sterrenbeeld veel zegt over wat voor soort vriendin jij bent. Ga jij bijvoorbeeld graag met vriendinnen op vakantie? Bonnie vertelt in de video hoe je het leuk houdt.

Eigenlijk ook wel logisch dat je sterrenbeeld daar invloed op heeft, want dat zegt toch ook gewoon heel veel over je persoonlijkheid. Wat zegt het bij jou?

Waterman, 21 januari – 19 februari

Dit sterrenbeeld is een heel gunstig sterrenbeeld als het om vriendschap gaat. Jij staat altijd klaar voor je vriendinnen. Dingen uitlenen, advies geven, een schouder bieden om bij uit te huilen: jij bent er altijd als eerste. Jouw beste vriendinnen zijn vriendinnen die net zo actief en onafhankelijk zijn als jij.

Vissen, 20 februari – 20 maart

Vissen zijn niet zo goed in nieuwe vrienden maken. Grote kans dat jij dus ook al heel lang dezelfde, goede vriendinnen hebt. Maar voor die vriendinnen ben jij dan ook heel lief, zorgzaam en onbaatzuchtig: eigenlijk een hele goede vriendin dus. Pas wel een beetje op dat je niet alleen je vriendinnen wilt helpen en daardoor jezelf vergeet.

Ram, 21 maart – 20 april

Jij bent de planner van je vriendinnengroep. Je staat niet graag op de voorgrond, maar jij bent wel altijd degene die kiest waar jullie gaan eten of naar welke film jullie gaan. Je vriendinnen vinden het fijn dat jij altijd dingen regelt, maar maak het niet te moeilijk voor jezelf om te kiezen.

Stier, 21 april – 21 mei

Jij bent een hele loyale, betrouwbare en stabiele vriendin. Je vriendinnen weten dat ze jou kunnen bellen met geheimen, maar ook als ze iemand nodig hebben die kan helpen bij verhuizen. Dat komt vooral doordat jij heel georganiseerd bent. Het is je rust die jouw vriendinnen zo fijn vinden.

Tweelingen, 22 mei – 20 juni

Jij kunt met iedereen vrienden zijn en hebt dan ook veel verschillende vrienden. Mensen vinden het leuk om bij jou te zijn en jij bent dan ook altijd degene die ze bellen als ze iets leuks willen doen.

Kreeft, 21 juni – 22 juli

Jij hebt een heel groot hart en bent een goede luisteraar. Jij vergeet nooit een verjaardag of andere gelegenheid. Je vriendinnen kunnen altijd op je rekenen. Jij hangt het liefst op de bank met je vriendinnen of kookt voor ze, maar gaat liever niet ergens heen. Doe dat eens wat vaker, Kreeft.

Leeuw 23 juli – 22 augustus

Jouw warme, optimistische persoonlijkheid valt bij veel vriendinnen in de smaak. Jij hebt altijd een goed verhaal te vertellen en kunt je vriendinnen altijd opvrolijken. Maar soms heb jij zóveel leuke verhalen dat zij niet de kans krijgen om iets te vertellen. Denk daar dus wat vaker aan.

Maagd, 23 augustus – 22 september

Jij bent een hele makkelijke vriendin die nooit nee zegt. Weekendje weg? Jij gaat mee! Het dinertje verschuiven? Geen probleem! Maar je kunt wel wat meelevender zijn, Maagd. Zodra iemand een probleem niet zelf oplost en er weer over begint, stop jij met luisteren. Blijf eerlijk advies geven, maar zorg dat je niet gemeen wordt.

Weegschaal, 23 september – 22 oktober

Jij bent een echte vrouw. Jij vindt het nog steeds leuk om een dresscode te verbinden aan een feestje. Relatieproblemen? Jij staat voor de deur met ijs en een romantische film. Jouw vriendinnen zijn je alles en dat zullen ze merken ook.

Schorpioen, 23 oktober – 22 november

Jij stelt je niet meteen op voor vriendinnen, maar bouwt langzaam een goede relatie op. Je hebt dan misschien ook niet heel veel vriendinnen, maar de vriendinnen die je hebt, kun je echt vertrouwen. Jij geeft de beste adviezen, zéker op het gebied van liefde en sex. En daar zijn je vriendinnen je heel dankbaar voor.

Boogschutter, 23 november – 21 december

Jij bent altijd degene die de aandacht krijgt, je kunt er niets aan doen. Je gaat graag op avontuur en daarom bellen je vriendinnen jou ook altijd als ze zin hebben in iets leuks. Jij vindt het leuks als je agenda vol staat met afspreken met je vriendinnen. Vergeet niet dat het leven soms ook serieus is, Boogschutter. Er valt niet altijd wat te lachen.

Steenbok, 22 december – 20 januari

Jij bent de leider van de groep. Jij vindt altijd een oplossing, wat het probleem ook is. Maar soms wil je het ook allemaal te goed regelen. Zorg dat het wel gezellig blijft en je ook spontane dingen met vriendinnen blijft doen.

Bron: Purewow.com. Beeld: iStock.