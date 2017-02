Stewardess redt tiener van mensensmokkelaar door één kleine daad

Als stewardess krijg je tal van trainingen: wat te doen bij een noodgeval, hoe signaleer je gevaar aan boord en hoe sta je (lastige) mensen te woord. Aan boord van een vlucht van Alaska Airlines van Seattle naar San Francisco merkte stewardess Shelia Fedrick een situatie op, waardoor ze een meisje heeft gered uit de handen van mensensmokkelaars.

Shelia vertelt aan NBC dat ze zich zorgen maakte om een jonge passagier, een meisje rond de 14 of 15 jaar dat naast een oudere man zat. De man zag er goed verzorgd uit, maar het meisje zag eruit alsof ze een zware tijd had gehad. Bovendien zag zij er ten opzichte van de man heel onverzorgd uit.

De alarmbellen gingen bij Shelia pas rinkelen toen ze met het meisje probeerde te praten, maar de man erg dominant en agressief reageerde. Ze rook onraad en besloot in actie te komen. Ze liet een briefje achter in één van de wc’s van het vliegtuig. Het meisje schreef kort daarna een antwoord op het briefje: “Ik heb hulp nodig!”

De stewardess lichtte de piloot in en hij schakelde de politie van San Francisco in. De politie wachtte de man op, toen ze aankwamen op de luchthaven. Dit incident gebeurde in 2011, maar Shelia’s heldendaad is nu pas naar buiten gekomen. Dit voorval dient als voorbeeld voor een nieuwe training waarbij stewards en stewardessen een training krijgen om tekenen van mensensmokkel te herkennen.

Op het briefje aan het meisje had Shelia destijds haar nummer geschreven, kort nadat de man was meegenomen door de politie belde het meisje om Shelia te bedanken. Ze hebben nog steeds contact.

