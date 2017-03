Herkenbare momenten waarop mijn tienerdochter het bloed onder mijn nagels vandaan haalt

De oudste dochter van Libelle’s Liesbeth (45) is inmiddels 15. Een leuke leeftijd, maar ook het begin van het grote loslaten. Je hebt als het moeder niet meer helemaal in de hand. En soms gaan de dingen net even anders dan je zou willen. Tsja, en wat doe je dan?

Manou is wat je noemt een relaxte puber. Gaat haar eigen gang, maar doet nog net geen dingen waar ik echt wakker van lig. En het allerleukste is dat we nu echt heel serieuze gesprekken voeren. Over het leven, over ingewikkelde keuzes en over wat belangrijk is aan vriendinnen.

Maar soms haalt ze echt het bloed onder mijn nagels vandaan. En doet ze dingen die ik wel herken, maar waar ik nog niet op voorbereid ben. Zo had ze vorige week een interessante debating-dag. Maar wat schetst mijn verbazing: ze komt om twaalf uur doodleuk binnenlopen en zegt dat ze het een belachelijke dag vond en zichzelf dus even heeft ziek gemeld. Ik noem dat spijbelen. Nu heb ik dat vroeger vrij vaak gedaan, dus weet ik even niet of ik nu boos moet worden of niet. Ik besluit dat ik niet ga klikken bij de juf, maar dat we deze debating-sessie wel binnenkort gaan inhalen.

Af en toe gaat ze echt te ver. Bijvoorbeeld als ze mijn jas of tennisschoenen leent. Dat doet ze natuurlijk precies op de dag dat ik zelf ga tennissen. En als ik haar vlak voor ik vertrek vraag of ze mijn tennisschoenen heeft gezien zegt ze ‘o ja die staan nog in mijn kluisje op school’. Te irritant!

’s Ochtends is ze sowieso altijd alles kwijt. Dat heeft ze absoluut van mij. Kan ze dus niet zoveel aan doen. Maar als ze haar fietssleutels niet snel genoeg vindt en ze dus te laat op school dreigt te komen, neemt ze gewoon mijn fiets mee. Mag ik naar de trein lopen op mijn hakken met mijn laptop. Best gek, toch? Zij vindt het de gewoonste zaak van de wereld. Of ze vraagt of ze mijn fiets mag lenen en laat die vervolgens op de tennisbaan staan omdat het begon te regenen en ze met iemand anders terug kon rijden. Of ik hem even zelf op wil halen. Want ze is immers knetterdruk.

Nog eentje dan! Als ze ’s avonds om half elf naar beneden komt en vraagt of ik haar even geschiedenis wil overhoren. En eigenlijk heeft ze het niet geleerd dus of ik het ‘even’ in haar hoofd wil stampen. Ze vraagt nog net niet of ik in haar plaats naar school wil gaan om de toets te maken. Maar dat scheelt weinig.

Tsja, het is wat, die puberteit. Maar eigenlijk is het een supertijd. En geniet ik weer extra van mijn puberdochter. Onbevangen, onbezonnen en toch ook kwetsbaar. Ik probeer haar een ding echt mee te geven: blijf jong en word niet te snel volwassen.

Liesbeth (45) is moeder van Manou (14), Nikki (13) en Lynn (11). Ze is getrouwd met Boudewijn en woont samen met haar gezin in Naarden. Liesbeth heeft haar eigen tekstbureau en schrijft blogs op TrueLies.nl. Het is maar goed dat Boudewijn heel relaxed is, want Liesbeth denkt dat alles altijd kan. En eigenlijk is dat ook zo.