Mensen die een traumatische gebeurtenis meemaken, kunnen daarna last krijgen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Dit zou echter voorkomen kunnen worden door in de eerste uren na een ongeluk een potje Tetris te spelen.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Zweedse Karolinska-instituut.

Minder flashbacks

Voor het onderzoek werden 71 patiënten onderzocht die een ernstig motorongeluk hadden gehad. De ene helft moest in de eerste 6 uur na het ongeluk Tetris spelen, de andere helft niet. De proefpersonen die het spelletje deden hadden in de week daarop opvallend minder last van flashbacks.

Geen ruimte

Het idee is dat je hersenen vlak na een traumatische gebeurtenis, zoals een verkrachting of een ongeluk, zo druk bezig worden gehouden door het spelletje dat er geen ruimte is om het drama opnieuw te beleven. De flashbacks waaruit PTSS zich ontwikkelt, kunnen zo vermeden worden. Bij PTSS speelt je brein de gebeurtenis steeds opnieuw af, waardoor angststoornissen en/of slaap- en concentratieproblemen kunnen ontstaan.

Visualiseren

Hoofdonderzoeker Emily Holmes tegen CNN. ”Als je Tetris speelt, zijn je hersenen ook druk bezig met dingen visualiseren. En omdat je hersenen geen twee dingen tegelijk kunnen doen, zorgt dat ervoor dat je de traumatische gebeurtenis niet opnieuw kunt beleven.”

Bron: CNN. Beeld: iStock