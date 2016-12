Nieuwe trend gesignaleerd: vrouwen die met zichzelf trouwen

Heb je altijd al gedroomd van een sprookjesachtige bruiloft, maar is het er nog niet van gekomen? Dan is er een oplossing: trouw met jezelf!

Volgens Cosmopolitan is het een nieuwe trend op huwelijksgebied: vrouwen die met zichzelf trouwen. De groep vrouwen die in het solohuwelijksbootje stapt is nog klein, maar groeit wel hard.

Goedkeuring

Een huwelijk met jezelf wordt niet officieel erkend, maar daar gaat het ook niet om, zegt auteur Rebecca Traister. Ze schreef het boek All the single ladies. “Generaties lang was het zo dat als vrouwen financiële zekerheid wilden, of kinderen, of een sociaal geaccepteerd sexleven, dan werd er van hen verwacht dat ze trouwden. Zelf was ik jarenlang single. Toen ik eenmaal trouwde, voelde ik opeens zoveel goedkeuring van de mensen om mij heen… Dat had ik nog nooit eerder gevoeld. En dat is eigenlijk ongelooflijk onrechtvaardig.”

Ultieme levensdoel

In meisjesboeken is er altijd het stigmatiserend einde van de hoofdpersoon die trouwt, alsof dat het ultieme levensdoel is, zegt Traister. “In onze cultuur wordt je bruiloft beschouwd als het leukste dat je ooit zal meemaken in je leven. Door met jezelf te trouwen zeg je eigenlijk: mijn leven betekent net zoveel als dat van mensen die met een partner trouwen.”

Doe-het-zelf-box

Over de hele wereld duiken er bedrijfjes op die inspelen op de trend: wedding planners, consultants en fotografen die gespecialiseerd zijn in ‘solohuwelijken’. Er zijn webshops die een complete doe-het-zelf-box met alle benodigdheden voor je solobruiloft verkopen, evenals speciale trouwboekjes en trouwringen.

Trouw aan jezelf

Als je met jezelf trouwt, dan betekent dat overigens niet dat je de liefde afzweert. Je belooft aan jezelf dat je jezelf gelukkig zal maken, en dat je trouw blijft aan je eigen dromen. De website Trouwen met jezelf schrijft: “Voordat je eeuwige trouw door dik en dun aan wie dan ook belooft, zou je dat eerst aan jezelf moeten doen. Want je kunt pas oprecht van een ander houden als je werkelijk van jezelf houdt.”

Bron: Cosmopolitan, Knack.

