Opgepast: dit type relatie heeft de minste kans van slagen

Relaties waarbij zo nu en dan het servies door de kamer vliegt, lijken misschien heel spannend en gepassioneerd. Op de lange termijn betekenen deze uitbarstingen echter alleen maar slecht nieuws voor je relatie.

VIDEO: Te moe voor sex? Liefde- en passievlogger Guusje heeft 3 tips.

Amerikaanse wetenschappers deden onderzoek onder 400 heteroseksuele koppels tussen de 19 en 35 jaar. Negen maanden lang werden de deelnemers geïnterviewd en gevraagd hoe groot ze de kans op een huwelijk achtten. Naar aanleiding van die antwoorden onderscheidden de onderzoekers vier verschillende verbintenissen.

Focus op de ander

Het eerste type verbintenis is de verbintenis waarbij de focus op de ander ligt. De kans dat deze stellen trouwen, is het grootst. Hun relatie onderging positieve ontwikkelingen waardoor de stellen naar elkaar toe bleven groeien.

Omgeving

Het tweede type verbintenis is de sociaal-betrokken verbintenis. De reden van deze stellen om al dan niet te trouwen hing af van hun omgeving. Denk aan een moeder die de relatie wel of niet goedkeurt. Deze stellen lieten echter relatief weinig dipjes zien in hoe verbonden ze zich met elkaar voelen.

Conflict

Het derde type verbintenis is de op conflict gestoelde verbintenis. Deze relaties werden beïnvloed door conflicten waardoor de stellen op hetzelfde punt bleven hangen. Dit is het voorstadium van de laatste en gevaarlijkste type verbintenis: de dramatische verbintenis. Het enige verschil met de op de conflict gestoelde verbintenis is de manier waarop stellen omgaan met een ruzie.

Negatieve opvattingen

Relaties in de categorie ‘dramatische verbintenissen’ maken een turbulente progressie door. Ze zijn doorspekt met negatieve opvattingen over het samenzijn. De twee mensen binnen de relatie brachten meer tijd apart door dan met elkaar. De kans dat zo’n relatie eindigt in een breuk is, niet geheel verrassend, twee keer zo groot dan in ieder ander type verbintenis.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron: My Domaine. Beeld: iStock