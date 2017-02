Vergeet uiterlijk: dít is waar mensen op letten tijdens een eerste ontmoeting

Uit een eerste indruk kun je al een boel opmaken. Maar los van lichaamstaal en oogcontact blijkt dat mensen binnen een paar seconden ook nog een oordeel vellen op een heel ander vlak.

Harvard-docent en psycholoog Amy Cuddy schrijft in haar broek Presence dat mensen zichzelf twee vragen stellen wanneer ze voor het eerst iemand ontmoeten: kan ik deze persoon vertrouwen en kan ik deze persoon respecteren?

Warmte

Om dat te achterhalen, proberen mensen warmte en competentie vast te stellen bij de ander. Vooral dat eerste, warmte, is belangrijk. “Evolutionair gezien is warmte belangrijker voor ons om te weten of we de ander kunnen vertrouwen.” Iemands competenties evalueren we pas wanneer we hebben besloten dat iemand ons vertrouwen verdient.

Argwaan

“Als iemand die je probeert te beïnvloeden je niet vertrouwt, kom je niet heel ver. Je kan zelfs argwaan opwekken omdat het kan zijn dat je overkomt als manipulatief”, zegt de psycholoog. “Een warm, betrouwbaar persoon die ook nog eens is sterk is, zorgt voor bewondering. Maar alleen wanneer duidelijk is dat je te vertrouwen bent, word je kracht een cadeau in plaats van een bedreiging.”

