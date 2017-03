Last van voorjaarsmoeheid? 10 tips om er vanaf te komen

De winterdepressie is een bekend fenomeen, maar voorjaarsmoeheid? Jazeker, ook in het voorjaar kun je in een dip raken. Heb jij hier last van? Met deze tips kun je er iets aan doen.

Voorjaarsmoeheid is een lusteloos gevoel dat optreedt tijdens de overgang van winter naar lente, zegt Lidewy Hendriks, psycholoog bij MIND en Korrelatie. “Het is een vorm van een seizoensgebonden depressie.” Vermoed jij dat je last hebt van voorjaarsmoeheid? Lees hier hoe je het bij jezelf kunt herkennen.

10 tips

Hendriks heeft 10 tips tegen voorjaarsmoeheid:

Kijk eens goed naar je koffie- en alcoholgebruik. Op de korte termijn kan koffie en alcohol je namelijk een boost geven, maar op de lange termijn werkt het juist averechts. Herken stress: stress is een ontzettende ‘energie-killer’. Probeer te veel stress dus te vermijden. Ga bewegen: door te bewegen komen er stofjes vrij waardoor je je een stuk beter gaat voelen. Je moet dan wel minimaal 30 minuten bewegen. Trek erop uit: ga naar buiten, want licht en buitenlucht geeft je lichaam ook een oppepper. Probeer mindfullness: zoek de juiste balans in spanning en ontspanning. Er zijn verschillende apps voor mindfullness, die echt kunnen helpen. Ga leuke dingen doen: zoek eerst uit waar je echt plezier aan beleeft, want het is belangrijk dat je je eigen interesse volgt. Durf nee te zeggen: het helpt niet als je dingen gaat doen omdat je daar een ander een plezier mee doet. Kies voor activiteiten waar je zelf echt zin in hebt en zeg nee tegen dingen die je niet ziet zitten. Wees eigenwijs: heb jij gewoon zin om je trui af te breien, doe dat dan lekker, bijvoorbeeld in het zonnetje in de tuin. Je hoeft niet te gaan fietsen, hardlopen of tuinieren, zoals iedereen doet. Doe niet wat sociaal wenselijk is, maar waar je zelf echt zin in hebt. Stel haalbare doelen, anders ga je jezelf teleurstellen. Creëer dus succesmogelijkheden voor jezelf door met kleine stapjes te beginnen. Bovenstaande tips zijn misschien makkelijker gezegd dan gedaan, want als je last hebt van voorjaarsmoeheid, heb je vaak juist géén zin om actief te zijn en eropuit te trekken. En toch moet je het eigenlijk gewoon gaan doen. Vind je dat erg moeilijk, dan is dit de belangrijkste tip: praat erover! Vertel je vriendinnen erover, praat met je gezin, of stap naar je huisarts of een psycholoog.

Voor meer informatie over voorjaarsmoeheid of seizoensgebonden depressies kun je terecht bij MIND en Korrelatie.

