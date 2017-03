Dít vinden vrouwen het engst aan sex met een nieuwe partner

Tijdens de sex ben je heel kwetsbaar en dat is ook de reden waarom je het eng vindt als je sex hebt met een nieuwe partner, hoeveel bedpartners je ook hebt gehad. Passievlogger Guusje vertelt in de video hoe je kunt werken aan een positiever lichaamsbeeld.

Maar waarom vinden het we het eigenlijk zo eng om met een nieuwe partner het bed in te duiken? Dat we deze persoon nog niet door en door kennen, heeft er inderdaad mee te maken, maar uit onderzoek van Reddit blijkt dat vrouwen zich tijdens de sex zorgen maken om hun lichaam en dan vooral hun borsten, buik, cellulitis en striae. Hopelijk niet allemaal tegelijk…

Chemie

Dat is niet het enige wat er in ons omgaat in de slaapkamer. Zowel mannen als vrouwen zijn ook bang dat de chemie er niet is in bed. Ze zijn bang dat het normaal heel gezellig is, maar dat het in bed totaal niet klikt of dat het veel minder betekent voor de ander. Laten we afspreken dat we dat vanaf nu allemaal laten gaan, oké?

Bron: Grazia.nl. Beeld: iStock.