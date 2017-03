Dít vinden vrouwen het meest vervelende standje in bed

Er zijn van die standjes die je man maar al te graag doet, maar waardoor jouw opwinding direct naar het nulpunt daalt. Volgens onderzoek is dit sexstandje het meest gehaat onder vrouwen.

Het tijdschrift Women’s Health vroeg 1111 lezeressen wat hun minst favoriete standje was. En daar kwam een duidelijke ‘winnaar’ uit: de omgekeerde cowgirl. Dat is een standje waarbij de man op zijn rug op bed ligt, en jij daar als een ‘cowgirl’ bovenop zit, terwijl je naar zijn voeten kijkt. Niet bepaald het meest sexy uitzicht… 39% van de vrouwen gaf dan ook aan dat ze dit standje liever niet doen.

Bang om hem pijn te doen

Mannen vinden dit standje juist erg leuk: ze kunnen lekker lui op liggen en hebben ook nog eens uitzicht op de billen van hun partner. Vrouwen daarentegen kunnen er niet echt van genieten. Het op en neer hoppen voelt als een quadtraining voor je bovenbenen. Daarnaast kun je het gezicht van je partner niet zien, dus je weet niet of hij het wel lekker vindt. En tenslotte zijn we ook continu bang dat we hem pijn doen, doordat zijn ‘gereedschap’ dubbel kan knakken.

Doggy style

Op de 2e plaats van minst favoriete standjes staat de doggy style. 28% kan niet goed genieten van dit standje, ook omdat ze hun partner niet kunnen zien.

Bron: Men’s Health. Beeld: iStock