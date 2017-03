Libelle Legt Uit: waarom hebben we last van voorjaarsmoeheid?

Nu het lentezonnetje zich volop laat zien, lijkt heel Nederland te ontwaken uit een winterslaap. Iedereen gaat opeens weer hardlopen, fietsen, tuinieren en wijntjes drinken op een terrasje. Maar jij hebt daar eigenlijk helemaal geen zin in en blijft liever op de bank hangen… Misschien heb je dan wel last van voorjaarsmoeheid.

Voorjaarsmoeheid is geen ziekte of een aandoening, benadrukt Lidewy Hendriks, psycholoog bij MIND en Korrelatie. “Het is een klacht: je voelt je duf en lusteloos, je komt niet goed op gang en beleeft minder plezier aan dingen waar je normaal gesproken wel plezier in hebt. Misschien heb je ook last van slaapproblematiek. Als het langer dan 2 weken duurt, dan zou dit kunnen wijzen op een seizoensgebonden depressie. Mocht je dit soort klachten altijd in het voorjaar hebben, dan is het verstandig om eens contact te zoeken met je huisarts.”

Waarom in het voorjaar?

Dat mensen in de donkere winter in een dip raken, is best logisch. Maar als het voorjaar aanbreekt en het zonnetje gaat schijnen, dan zou je toch juist weer moeten opleven en vrolijk moeten worden? Dat geldt dus niet voor iedereen, en de zon kan daar juist de oorzaak van zijn, zegt Hendriks.

‘In your face’

“Als jij moeite hebt met overgangen en iedereen om je heen wordt juist heel vrolijk en energiek, dan kan dat ervoor zorgen dat jij denkt: ‘Oh mijn god…’ Zeker in het voorjaar krijg je het ontzettend ‘in your face’: je ziet overal om je heen dat iedereen enorm actief wordt. Mensen rennen in strakke sportkleding langs je huis, alle buren zijn in de tuin bezig, op social media zie alleen maar foto’s van mensen die erop uit trekken.”

Moeite met omslag

Als jij moeite hebt met die omslag, dan werkt het niet mee dat anderen juist zo opleven, zegt Hendriks. “Je kan het vergelijken met mensen die elke ochtend moeite hebben met opstarten. Als je zo iemand naast een ontzettend ochtendmens zet, die de hele ochtend hyperactief is, dan wordt het er niet beter van.”

Andere oorzaken

Er zijn nog een aantal andere oorzaken van voorjaarsmoeheid. “In de winter zijn mensen over het algemeen minder actief, we bewegen minder, gaan minder naar buiten, en zitten meer op de bank. Ook ons eetpatroon is anders: we eten ‘s winters zwaardere voeding zoals stamppotten en stoofpotten. Sommige mensen hebben vervolgens veel moeite om de omslag te maken en uit die wintermodus te stappen. Je moet jezelf echt van de bank slepen om uit die cocoon te stappen.” Ook de verandering van licht kan een oorzaak zijn: “Veel mensen worden juist vrolijk van meer zon en licht, die zitten er echt op te wachten. Maar anderen hebben dat juist niet.”

Heb jij er last van?

Als je last hebt van voorjaarsmoeheid, dan kun je dat vaak hieraan herkennen:

– Je voelt je vaak sloom en lusteloos.

– Je hebt het gevoel dat je niet helemaal wakker bent.

– Je bent chagrijnig.

– Je hebt weinig energie en hebt moeite de motor aan te zetten.

“Om te kunnen spreken van seizoensgebonden depressie, dienen je depressieve klachten minimaal 2 jaar achter elkaar in het voorjaar te bestaan”, legt Hendriks uit. “De klachten houden dan ieder jaar opnieuw minimaal 14 dagen aan.” Voorjaarsmoeheid lijkt een beetje op een winterdepressie, al zijn de stemmingsklachten daarbij vaak een stuk heviger.

Tips

Herken je jezelf in het beeld van voorjaarsmoeheid? Lees hier 10 tips om er wat aan te doen. Zijn je klachten heftiger, neem dan contact op met Korrelatie of je huisarts.

Voor meer informatie over voorjaarsmoeheid of seizoensgebonden depressies kun je terecht bij MIND en Korrelatie.

