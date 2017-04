Gebruik je déze woorden vaak in je berichtjes? Dan is er misschien meer aan de hand

Als we een berichtje versturen via onze telefoon hebben we niet in de gaten dat er achter die berichtjes eigenlijk veel meer schuilt. Onze woordkeuze zou namelijk zelfs onze geestelijke gezondheid laten zien. In de video vertellen vrouwen of ze eigenlijk nog wel zonder hun telefoon kunnen.

The Crisis Text Line, een nummer waar je een berichtje naar kunt sturen als het mentaal niet goed met je gaat, onderzocht 33 miljoen berichtjes van mensen om te kijken of de woordkeuze kan verraden hoe je je voelt. Wat blijkt: als je vaak de woorden ‘soms’ en ‘denk’ gebruikt, kan dat een teken zijn dat het psychisch niet goed met je gaat.

Normale woorden

Maar ook het gebruik van de woorden ‘zenuwachtig’, ‘zwaar’ en ‘gevoel’ kan een teken zijn dat je ergens bang voor bent terwijl je het misschien zelf niet eens doorhebt. De woorden ‘slecht’, ‘denken’ en ‘niet meer’ zouden eerder op meer stress wijzen. Volgens onderzoekers is het zo dat het gebruik van ‘normale’ woorden eerder kan wijzen op een probleem dan de woorden die je misschien eerder bij het probleem zou verwachten. Daarom kunnen de medewerkers van het crisisnummer door hierop te letten eerder problemen signaleren.

