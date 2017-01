Zó weet je dat je man vreemdgaat: een minnares onthult

Al jaren gelukkig getrouwd. Denk je. Want, ineens knaagt er iets voor je gevoel. Het voelt anders dan anders. Nou ja, jullie zijn ook druk. Werk, kinderen, alles. Je bedenkt allerlei verklaringen. En toch weer dat stemmetje: zou hij een ander hebben?

Minnares Sabine klapt uit de school: “Herken je deze 8 signalen, dan is het tijd voor een goed gesprek.” Dikke kans dat je man dan vreemdgaat.

(Tekst gaat verder na de video).



1. Getrouwd met zijn telefoon

Natuurlijk, mannen en hun gadgets is een dingetje. Loert de jouwe er iedere 10 minuten opnieuw op en neemt-ie ‘m zelfs mee naar de wc? Dan bestaat de kans dat het niet alleen de ontwikkelingen op Buienradar zijn die hij nauwlettend in de gaten houdt.

2. Laat naar bed

“Ik maak nog even wat werk af,” roept hij vanachter zijn computer, terwijl jij naar bed gaat. Gingen jullie vroeger nog gelijktijdig naar bed en nu bijna nooit meer? Dan kun je je afvragen of hij echt zo druk met werk is, of dat hij stiekem andere dingen doet. Rondscharrelen op Secondlove of SecretFlirt bijvoorbeeld, en appjes sturen naar zijn minnares.

3. Verdacht veel rondjes met de hond

Leuk joh, een hond. Overdag zijn de kinderen er zoet mee en ’s avond laat doet pa het laatste rondje. Werpt ‘ie zich ineens ook op voor de andere uitlaatdiensten? En neemt hij er nog uitgebreid de tijd voor ook? Als dit verdacht voelt, kan het geen kwaad om eens wat vaker gezellig met hem mee te lopen.

4. IJdeltuiterij

Het zit er dik in dat jullie allebei niet meer zo strak zijn als op je twintigste. Geeft niet, meer om van te houden. Gaat je lief ineens vaker naar de sportschool, onder de zonnebank én koopt ‘ie verdacht mooie onderbroeken? Dat is aan de ene kant fijn voor jou, maar hij kan ook geïnspireerd zijn door zijn favoriete secretaresse, fitnessinstructrice of die ene leuke schoolpleinmoeder.

5. Zijn telefoon ligt altijd met het scherm naar beneden

Een beetje slimme vreemdganger zet zijn appmeldingen uit. Toch leggen de zekere Harry’s hun telefoon opvallend vaak met het scherm omlaag. Je weet immers maar nooit wanneer er een kusje of een spannende selfie oppopt.

6. Deze app staat op zijn telefoon

Dit is een spannende: heb je echt het gevoel dat het zaakje stinkt en kun je de drang om te snuffelen in zijn telefoon niet bedwingen? Kijk dan niet alleen in zijn WhatsApp, maar vooral ook naar andere apps. Zo is er bijvoorbeeld Kik Messenger, dat veel gebruikt wordt om te chatten zonder telefoonnummers uit te wisselen. Of Wordfeud. Lijkt zo onschuldig, maar ook daar worden hele spannende gesprekken uitgewisseld via de chatfunctie.

7. Dromend op de bank

“Schat? Schat? Schahaaaat?” Geen reactie. Valt het je op dat je partner – los van het overwerken, extra sporten en die spontane saunabezoeken – veel afwezig is? Dan is het de vraag waar hij zit met zijn hoofd. Hopelijk gewoon bij die presentatie van volgende week. Het kan in ieder geval geen kwaad om er eens voorzichtig naar te informeren.

8. Hij deelt extra details

Een bekende valkuil van Pinocchio’s is de overvloed aan details. In plaats van “Ik ga met Pieter naar de kroeg,” wordt het “Pieter vroeg of ik mee naar de kroeg ga, want daar treed een band op die hij graag wil zien. We gaan volgende week donderdag en het begint om 20.30 uur. Ik weet nog niet hoe laat ik thuis ben hoor, schat.” Waarom? Op deze manier lijkt de leugen gedekt.

