Glibberig zoekplaatje gaat viral: zie jij de slang tussen de plantenpotten?

Als je naar deze potten met gezellig groen kijkt, dan zul je alles verwachten behálve dat er om eentje een slang van 1,80 meter zit.

Toch is het zo – en als je goed zoekt, zie je ‘m. Nou ja, we waarschuwen je vast, je moet écht heel goed kunnen zoeken.

Het plaatje verbaast inmiddels het hele internet. In een van de planten zit het reptiel, een zogeheten Carpet Python, verstopt – aan jou de eer om te zien in welke.

Uiteindelijk verklapte de Facebookgebruiker die het plaatje had gedeeld waar je moet kijken. Je vindt de slang in de middelste pot bovenin. Als je wat inzoomt en goed kijkt, dan zie je inderdaad iets wat wellicht een punt van de staart kan zijn. Een aantal mensen had het goed. De deler van de foto zegt erbij: “Het is zeker lastig om te zien. Zo zie je maar hoe goed ze zich kunnen verstoppen.”

Bron: Daily Mail. Beeld: Facebook