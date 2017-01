Betrap jij jezelf er weleens op dat je lacht om donkere grappen of de tikje perverse dingen in het leven? Dan kun je nu opgelucht ademhalen: zwarte humor heeft volgens dit onderzoek een groot voordeel.

Uit deze studie van een Oostenrijkse universiteit blijkt dat wanneer je er een zwart gevoel voor humor hebt, je intelligenter zou kunnen zijn dan gemiddeld. Wat is een zwart gevoel voor humor? Volgens dit onderzoek kun je met een zwart gevoel voor humor lachen (soms als een boer met kiespijn) om onderwerpen als dood, ziekte, handicap of leedvermaak. (tekst gaat verder onder video)

Onderzoek

De onderzoekers lieten 156 mensen van gemiddeld 33 jaar oud 12 verschillende strips zien waar ‘donkere humor’ in verwerkt was. De proefpersonen moesten aangeven of ze de humor snapten en er om konden lachen. Daarna moesten ze een aantal intelligentietesten uitvoeren.

Om te lachen

En wat bleek? De mensen die de ‘donkere humor’ snapten en grappig vonden, hadden vaak een hoog IQ. Je hoeft je dus helemaal nergens zorgen om te maken als je hier stiekem ook wel om kunt lachen.

Bron: Mydomaine.com. Beeld: iStock.