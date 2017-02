Dé reden waarom je geen kauwgom zou moeten kauwen

Kauwgom kauwen is net zo effectief als flossen, het verlaagt stress en verhoogt je productiviteit. Tóch zit er volgens nieuw onderzoek een addertje onder het gras.

Bij ons waren er vooral voordelen bekend van kauwgom kauwen. En zolang je suikervrije kauwgom neemt, veroorzaakt het ook geen gaatjes. Maar als we dit onderzoek mogen geloven zit er een naar ingrediënt in een behoorlijk aantal kauwgomsoorten.

Titaandioxide

Vaak bevat kauwgom nanodeeltjes titaandioxide, een stof die wordt gebruikt als pigment en staat ook bekend als titaanwit. Het wordt vaak gebruikt om de textuur in voedingsmiddelen te verbeteren. Titaandioxide wordt ook toegevoegd aan bijvoorbeeld tandpasta, brood, mayonaise, chocola.

Voedingsstoffen

Langdurige blootstelling zou je spijsvertering kunnen aantasten, vooral in de ingewanden waar de voedingsstoffen in je lichaam worden opgenomen. Onderzoekers aan de universiteit van Binghamton ontdekten dat onder meer ijzer en zink moeilijker kunnen worden opgenomen.

Gedachteloos consumeren

Er is meer onderzoek nodig om te bepalen wat het precieze effect is op blootstelling aan de stof bij mensen. De onderzoekers hebben alleen aparte cellen bekeken. Toch maken ze zich zorgen over de hoeveelheid titaniumdioxide nanodeeltjes die veel mensen dagelijks gedachteloos consumeren.

Voorbewerkte voedingsmiddelen

Omdat het lastig is om alle voedingsmiddelen met deze nanodeeltjes te vermijden – titaniumdioxide wel wordt vermeld op etiketten van voedingsmiddelen, maar titaniumdioxide nanodeeltjes worden niet vermeld – kun je het beste wegblijven van voorbewerkte producten. Een goed begin is om je kauwgom uit te spugen.

Publicatie RIVM

Ook het RIVM meldt dat de gezondheidseffecten als gevolg van blootstelling aan titaniumdioxide nanodeeltjes via voeding, voedingssupplementen en tandpasta kunnen niet helemaal worden uitgesloten. Om een beter beeld te krijgen van de kans op effecten na langdurige blootstelling, beveelt het RIVM verder onderzoek aan.

Bron: Cosmopolitan UK, RIVM, Beeld: iStock