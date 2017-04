Wanneer getrouwde koppels een lange (heel lange) tijd samen zijn, dan beginnen ze steeds meer op elkaar te lijken. Een beetje als broer en zus. Maar de hamvraag is: hoe ontstaat dit fenomeen? Daar is een heel duidelijke ‘historische’ reden voor.

Volgens de wetenschappelijke website EurekAlert heeft dat allesbehalve te maken met toeval. Zo staat er op de website beschreven dat het vaak zo is dat getrouwde stellen (en koppels) een paar van dezelfde genen bezitten, en daardoor al redelijk op elkaar lijken.

Oudere generaties

Een recent onderzoek gepubliceerd in PLOS Genetics onderstreept dit en voegt hieraan toe dat vooral in oudere generaties, mensen geneigd zijn om met een levenspartner te trouwen die dezelfde afkomst heeft. De onderzoekers suggereren dat dit een vreemde tendens is waardoor er vroeger grote kans was dat mensen van dezelfde stamboom, en ver weg familie, met elkaar trouwden en dus dezelfde genen deelden.

Volgens datzelfde onderzoek zijn we pas sinds enkele jaren geneigd om buiten de standaard omgeving op zoek te gaan naar een levenspartner, waardoor de kans dat je een ver familielid trouwt uiteraard verkleint.

Maar of je nou met iemand getrouwd bent met wie je (heel) misschien een genetische geschiedenis deelt of niet, het is natuurlijk algemeen bekend dat door gewoontes en bepaalde patronen je steeds meer op je partner gaat lijken. Niks mis mee, toch?

Bron: EliteDaily.com. Beeld: iStock