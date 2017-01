Geweldig! Reislustige oma (89) reist nog steeds de wereld rond

Alhoewel iedereen bovenaan het hobbylijstje vast en zeker reizen heeft prijken, heeft de Russische Lena dat absoluut zonder twijfel. De 89-jarige reislustige oma is verzot op vakanties, en is niet van plan om daar op korte termijn mee te stoppen.

Tsjechië, Polen, Thailand, Duitsland, Israël, Rusland; het zijn slechts enkele landen die de Russische Lena uit Krasnoyarsk heeft bezocht. Vanaf de jaren 70 is ze al bezig om haar reisdromen te verwezenlijken, en ze doet er alles aan om zoveel mogelijk van de wereld te kunnen zien óndanks haar leeftijd.

Maar op een gegeven moment moest Lena haar reisplannen staken, ze had weinig geld en moest hard werken om rond te kunnen komen. Daardoor had ze dus ook geen tijd over. Maar in 2010 besloot Lena haar plannen weer op te pakken, ondanks haar middelbare leeftijd en de kwaaltjes die bij haar leeftijd horen.

Een foto die is geplaatst door Баба Лена Ерхова (@babushka_1927) op 2 Jan 2017 om 6:11 PST

Omdat anno 2017 je graag je mooiste vakantiekiekjes deelt op social media, besloot de kleinzoon van Lena dat ook zij eraan moest geloven. Lena heeft een Instagramaccount en deelt zo nu en dan wat exotische foto’s van zichzelf op de mooiste plekken. Ook plaatst ze regelmatig wat filmpjes, waarin te zien is dat de oma het hartstikke naar haar zin heeft op haar reisbestemming.Vooral de foto’s waar de reislustige oma poseert in badpak zijn aandoenlijk om te zien. Als we allemaal zo ouder zouden mogen worden….

Een foto die is geplaatst door Баба Лена Ерхова (@babushka_1927) op 10 Jan 2017 om 7:31 PST

Een foto die is geplaatst door Баба Лена Ерхова (@babushka_1927) op 10 Dec 2016 om 4:34 PST

LEES OOK:

BEKIJK OOK DEZE VIDEO:

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron: GVA.be. Beeld: iStock