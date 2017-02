Waarom rode wijn zorgt voor een beter sexleven

Of het drinken van rode wijn gezond is of niet, daar verschillen de meningen nogal over (zie video). Maar hoe zit het met dat lekkere warme gevoel dat je van binnen krijgt na een glaasje rood? Dat komt niet alleen door de alcohol… Je wordt van rode wijn namelijk niet alleen aangeschoten, maar ook nog eens sexueel opgewonden!

Uit Italiaans onderzoek blijkt dat het drinken van rode wijn onze erogene zones stimuleert, zowel bij mannen als vrouwen. Als je 2 glazen rode wijn per dag drinkt zou je libido een stuk hoger worden.

Meer zin

Volgens de onderzoekers komt dat door het stofje quercetine, dat het enzym UGT2B17 blokkeert. Nu wordt het wat ingewikkeld, maar als dat enzym geblokkeerd wordt, stijgt je testosterongehalte. En daardoor krijg je meer zin in sex. Maar ga nou niet gelijk flessen wijn achterover slaan om je libido te verhogen. Bovenstaande conclusie geldt voor de eerste 2 glazen. Als je te veel wijntjes drinkt, kan dat juist weer averechts werken…

Bron: Metro.co.uk. Beeld: Istock